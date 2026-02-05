Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor! İşte Meclis'e sunulacak yeni düzenlemenin detayları

AK Parti, süresiz nafaka uygulamasını sona erdirecek yeni bir düzenleme için Meclis hazırlıklarını tamamlıyor. Yapılacak düzenlemeyle evlilik süresine göre nafakaya sınır getirilmesi ve mağduriyetler için sosyal destek sağlanması planlanıyor.

Türkiye'de uzun yıllardır tartışma konusu olan nafaka sorunu için yeni bir adım atılıyor. Boşanmanın üzerinden yıllar geçmesine rağmen nafaka ödemeye devam eden binlerce kişi bulunduğuna dikkat çeken AK Parti, süresiz nafaka uygulamasının yol açtığı mağduriyetleri gidermek amacıyla kapsamlı bir düzenleme hazırlığında.

AK Parti kurmaylarının çalışmasında sona yaklaşıldığı, hazırlanan düzenlemenin kısa süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağı öğrenildi. Çalışmanın temel hedefinin, boşanma davalarının uzun sürmesi ve süresiz nafakanın taraflar arasında yarattığı sosyal ve ekonomik sorunları azaltmak olduğu ifade ediliyor.

Nafakaya süre sınırı geliyor

Hazırlanan taslağa göre nafaka uygulamasında evlilik süresi esas alınacak. Buna göre;

3 yıl evli kalanlara 5 yıl,

5 yıl evli kalanlara 7 yıl,

10 yıl evli kalanlara ise 12 yıl süreyle nafaka ödenmesi planlanıyor.

Bu sürenin sonunda nafaka yükümlülüğü sona erecek.

Mağduriyetler için sosyal destek

Nafakanın sona ermesiyle birlikte maddi zorluk yaşayabilecek kadınlar için sosyal yardım mekanizmalarının devreye alınması da düzenlemenin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Böylece nafaka kesildiğinde oluşabilecek mağduriyetlerin devlet destekleriyle giderilmesi amaçlanıyor.

Boşanma davaları için yeni adımlar

Çekişmeli boşanma davalarının azaltılması da düzenlemenin hedefleri arasında bulunuyor. Davaların uzamasına neden olan unsurların ayrıştırılarak ayrı davalar kapsamında ele alınması ve sürecin daha hızlı sonuçlandırılması planlanıyor. Kısa süreli evliliklerde uzun yıllar nafaka ödenmesinin taraflar arasında ciddi bir nefret ve çatışma ortamı oluşturduğu vurgulanıyor.

Uzman görüşleri alınacak

Düzenleme hazırlanırken akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin de alınacağı, bu görüşler doğrultusunda taslağa son şeklinin verileceği belirtildi. Çalışmanın Aile Hukuku'na ilişkin kapsamlı bir reform paketi içerisinde Meclis'e sunulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da reform sinyali vermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamalarda aile hukukunda yeni reformların yolda olduğunu duyurmuştu. Erdoğan, boşanma ve nafaka süreçleri başta olmak üzere aile mahkemelerinin yapısında önemli değişiklikler planlandığını ifade etmişti.