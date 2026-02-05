BIST 13.628
Ufuk Özkan’dan yoğun bakım sonrası ilk açıklama

Uzun süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden sevilen oyuncu Ufuk Özkan, yoğun bakım sürecinin ardından ilk kez duygularını paylaştı. Özkan, “Bu kadar çok sevildiğimi düşünmüyordum. Çok dua eden oldu. Dua eden herkese ve beni sevenlere çok teşekkür ediyorum. Sizin dualarınız benim muhafızlarım oldu” dedi.

Türkiye’nin sevilen yüzü Ufuk Özkan, yaşadığı zorlu sağlık sürecinde en kritik eşiği geride bıraktı. Başarılı bir karaciğer nakli operasyonu geçiren Özkan, yoğun bakımdan çıktıktan sonra sevenlerine duaları ve destekleri için teşekkür etti. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümü’nün deneyimli cerrahları Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek hem ünlü oyuncunun hem de donörünün sağlık durumunun gayet iyi olduğunu açıkladı.

“SİZİN DUALARINIZ BENİM MUHAFIZLARIM OLDU”

Yoğun bakım sürecinin ardında duygularını paylaşan Özkan, Herkese çok teşekkür ederim. Gözümü açalı 5-6 saat oldu. Yaklaşık 8 saat süren bir cerrahi müdahale yapıldı. Çok kıymetli doktorlarım Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek inanılmaz bir şey başardılar. Başta eski Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya teşekkür ediyorum. Bu kadar çok sevildiğimi düşünmüyordum. Çok dua eden oldu. Dua eden herkese ve beni sevenlere çok teşekkür ediyorum. Sizin dualarınız benim muhafızlarım oldu. Yakında ayakta da görüşeceğiz” şeklinde konuştu.

Öte yandan, önümüzdeki günlerde Ufuk Özkan ve donörü ile birlikte ameliyatı gerçekleştiren hekimlerin katılımıyla kamuoyunu bilgilendirmek için bir basın toplantısı da gerçekleştirilecek.

