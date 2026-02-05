BIST 13.781
Hatay'da korkunç cinayet! Eski belediye başkanı baltayla öldürüldü

Hatay'ın Defne ilçesinde eski belediye başkanı Dr. Cafer Özenir tartışma yaşadığı oğlu tarafından baltayla katledildi. Cani evlat cinayet sonrası gözaltına alınıp tutuklandı. İşte kan donduran olayın detayları...

Hatay'ın Defne ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Eski belediye başkanı Dr. Cafer Özenir, oğluyla yaşadığı tartışma sonucunda çıkan kavgada feci şekilde can verdi.

Asi Gazetesi'nde yer alan habere göre, Dr. Cafer Özenir ile oğlu S. Özenir arasında para nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Olay, babanın oğlunun evine bir gün önce yaptığı ziyaret sırasında başladı. İddiaya göre aralarındaki tartışma şiddetlendi ve S. Özenir, eline geçirdiği baltayla babasına defalarca vurdu.

Baba olay yerinde can verdi, cani evlat tutuklandı

Ağır şekilde yaralanan Dr. Cafer Özenir, olay yerinde yaşamını yitirdi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın ardından kaçmayan S. Özenir, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli S. Özenir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

