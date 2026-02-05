BIST 13.781
DOLAR 43,54
EURO 51,44
ALTIN 6.840,48
HABER /  GÜNCEL

Özel, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde Malatya’da olacak

Özel, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde Malatya’da olacak

CHP Genel Başkanı Özel, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli felaketin yıldönümünde deprem bölgesindeki incelemelerini Malatya’da sürdürecek. Şehitlik ziyareti, sosyal tesis açılışları ve mevlit programına katılacak olan Özel, depremin yıktığı ilçelerde vatandaşlarla bir araya gelecek.

Abone ol

6 Şubat depremlerinin üzerinden geçen zamanın ardından bölgedeki yaraları yerinde incelemek isteyen CHP lideri Özgür Özel, kapsamlı bir Malatya programı gerçekleştirecek. CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız tarafından paylaşılan detaylara göre Özel; Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya hattında süren temasları kapsamında, cuma günü kentin en çok hasar alan noktalarını ziyaret edecek.

ERKENEK’TE KRİTİK SAAT: 13.24’TE BASIN AÇIKLAMASI

Özgür Özel’in Malatya programı, sembolik bir önem taşıyan Erkenek’te başlayacak. İl Başkanı Yıldız, programın akışını şu sözlerle özetledi:

Cuma namazını Erkenek’te kılacak olan Özel, ikinci depremin gerçekleştiği saat olan 13.24’te, fay hattının tam üzerinde bulunan beldede bir basın açıklaması yapacak.

Programın devamında depremin ağır yıkım bıraktığı Doğanşehir merkez ile Polat ve Ören köylerini ziyaret edecek olan Özel, ardından Akçadağ ilçesinde vatandaşlarla buluşacak.

ŞEHİTLİKTE ANMA VE AKŞAM MEVLİDİ

Ziyaretin manevi ayağında ise Malatya Şehir Mezarlığı’nda bulunan Deprem Şehitliği ziyareti yer alıyor. Özgür Özel, deprem anıtına karanfil bırakarak hayatını kaybeden vatandaşları anacak. Günün sonunda ise saat 19.00’da deprem kurbanları için okutulacak mevlide katılacak ve Malatya sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

SOSYAL BELEDİYECİLİK DAYANIŞMASI: YENİ TESİSLER AÇILIYOR

Malatya’nın yeniden inşasına destek veren CHP’li belediyelerin çalışmaları da Özel’in gündeminde olacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin bölgedeki yaraları sarmak amacıyla inşa ettiği sosyal tesislerin toplu açılışı gerçekleştirilecek.

Arapgir, Kuluncak, Arguvan ve Doğanşehir ilçelerinde tamamlanan sosyal tesisler, gerçekleştirilecek törenlerle Malatyalıların hizmetine sunulacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Sinop'ta fırtına! Yüksek dalgalar vatandaşı korkuttu
Sinop'ta fırtına! Yüksek dalgalar vatandaşı korkuttu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in deprem eleştirilerine yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in deprem eleştirilerine yanıt
Kırıkkale'de cezaevindeki hükümlü ve tutuklulara uyuşturucu madde temin eden 19 zanlı tutuklandı
Kırıkkale'de cezaevindeki hükümlü ve tutuklulara uyuşturucu madde temin eden 19 zanlı tutuklandı
Epstein'in sevgilisi belgelerde dikkat çekti! Miras ve cinsel ilişki detayı
Epstein'in sevgilisi belgelerde dikkat çekti! Miras ve cinsel ilişki detayı
İran Ordu Sözcüsü: Bir savaş başlarsa, tüm bölgeyi ve ABD'nin bütün üslerini içine alacaktır
İran Ordu Sözcüsü: Bir savaş başlarsa, tüm bölgeyi ve ABD'nin bütün üslerini içine alacaktır
Trafikte tartıştıkları sürücüyü darbeden 3 şüpheli gözaltına alındı
Trafikte tartıştıkları sürücüyü darbeden 3 şüpheli gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığı 10 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yaptı
İçişleri Bakanlığı 10 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yaptı
MSB'den kritik Suriye açıklaması! "Memnuniyetle karşılıyoruz"
MSB'den kritik Suriye açıklaması! "Memnuniyetle karşılıyoruz"
Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Suudi Arabistan'ı karıştıracak fotoğraf! Sapık Epstein ile veliahta ait
Suudi Arabistan'ı karıştıracak fotoğraf! Sapık Epstein ile veliahta ait
Adana'da dehşet! Üç çocuğu okula gittikten sonra...
Adana'da dehşet! Üç çocuğu okula gittikten sonra...
A101 yeni nesil medya platformu Medya101'i tanıttı
A101 yeni nesil medya platformu Medya101'i tanıttı