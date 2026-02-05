Özel, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde Malatya’da olacak

CHP Genel Başkanı Özel, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli felaketin yıldönümünde deprem bölgesindeki incelemelerini Malatya’da sürdürecek. Şehitlik ziyareti, sosyal tesis açılışları ve mevlit programına katılacak olan Özel, depremin yıktığı ilçelerde vatandaşlarla bir araya gelecek.

Abone ol

6 Şubat depremlerinin üzerinden geçen zamanın ardından bölgedeki yaraları yerinde incelemek isteyen CHP lideri Özgür Özel, kapsamlı bir Malatya programı gerçekleştirecek. CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız tarafından paylaşılan detaylara göre Özel; Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya hattında süren temasları kapsamında, cuma günü kentin en çok hasar alan noktalarını ziyaret edecek.

ERKENEK’TE KRİTİK SAAT: 13.24’TE BASIN AÇIKLAMASI

Özgür Özel’in Malatya programı, sembolik bir önem taşıyan Erkenek’te başlayacak. İl Başkanı Yıldız, programın akışını şu sözlerle özetledi:

Cuma namazını Erkenek’te kılacak olan Özel, ikinci depremin gerçekleştiği saat olan 13.24’te, fay hattının tam üzerinde bulunan beldede bir basın açıklaması yapacak.

Programın devamında depremin ağır yıkım bıraktığı Doğanşehir merkez ile Polat ve Ören köylerini ziyaret edecek olan Özel, ardından Akçadağ ilçesinde vatandaşlarla buluşacak.

ŞEHİTLİKTE ANMA VE AKŞAM MEVLİDİ

Ziyaretin manevi ayağında ise Malatya Şehir Mezarlığı’nda bulunan Deprem Şehitliği ziyareti yer alıyor. Özgür Özel, deprem anıtına karanfil bırakarak hayatını kaybeden vatandaşları anacak. Günün sonunda ise saat 19.00’da deprem kurbanları için okutulacak mevlide katılacak ve Malatya sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

SOSYAL BELEDİYECİLİK DAYANIŞMASI: YENİ TESİSLER AÇILIYOR

Malatya’nın yeniden inşasına destek veren CHP’li belediyelerin çalışmaları da Özel’in gündeminde olacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin bölgedeki yaraları sarmak amacıyla inşa ettiği sosyal tesislerin toplu açılışı gerçekleştirilecek.

Arapgir, Kuluncak, Arguvan ve Doğanşehir ilçelerinde tamamlanan sosyal tesisler, gerçekleştirilecek törenlerle Malatyalıların hizmetine sunulacak.