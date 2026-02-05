Schneider Electric, McLaren Racing'in resmi enerji teknoloji ortağı olacak

Schneider Electric, McLaren Racing'in resmi enerji teknoloji ortağı olacağını duyurdu.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Schneider Electric, McLaren Racing'in McLaren Mastercard Formula 1, Arrow McLaren IndyCar ve McLaren United Autosports WEC Hypercar Takımları ile McLaren F1 Academy'i kapsayan resmi enerji teknoloji ortaklığının merkezinde, veri zekası, hızlandırılmış inovasyon ve mühendislik mükemmeliyetine dayanan ortak kültür yer alıyor.

Schneider ve McLaren Racing, dünyanın dört bir yanındaki yarış pistlerinde pist kenarında dayanıklı güç çözümleri sunmaktan Birleşik Krallık'ın Woking kentindeki "McLaren Technology Centre"daki ana üsse kadar tüm ortamlarda yüksek performansı mümkün kılan enerji teknolojilerini birlikte geliştirecek ve devreye alacak.

Schneider ve McLaren Racing, performans ve kesintisiz çalışmanın vazgeçilmez olduğu zorlu enerji sorunlarını çözmek üzere 20 yılı aşkın süredir devam eden tedarikçi ilişkilerini daha ileriye taşıyacak.

Söz konusu kapsamda, rüzgar tüneli, üretim tesisleri, BT veri merkezleri ve diğer alanlardaki mevcut varlıkların dayanıklı sistemlerle optimize edilmesi yoluyla enerji tüketiminin azaltılması, ileri enerji teknolojileriyle elektrifikasyonun sağlanması ve verimlilik ile sürdürülebilirliği artıracak veri içgörüleri oluşturmak üzere dijital ikiz teknolojisinden yararlanılması yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Üst Yöneticisi (CEO) Olivier Blum, yarış ortamının, ileri enerji ve dijital teknolojilerin değerini ortaya koymak için zorlu alanlardan biri olduğunu belirtti.

McLaren Racing'in, her sistemi sınırlarına kadar zorladığına dikkati çeken Blum, "Tam da performans, güvenilirlik ve verimlilik konusundaki uzmanlığımızın fark yarattığı nokta burası. Pistte ve pist dışında ihtiyaç duydukları enerji zekasını sağlayarak McLaren’ın Resmi Enerji Teknoloji Ortağı olmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

McLaren Racing CEO'su Zak Brown da Schneider Electric'i resmi enerji teknoloji ortakları olarak karşılamaktan gurur duyduklarını kaydetti.

Ortaklığın güçlü temele dayandığını vurgulayan Brown, "Ortaklık, inovasyonla enerji verimliliğine yönelik ortak taahhüdümüzü yansıtıyor. Schneider'in enerji teknolojilerindeki uzmanlığını McLaren'ın performans arayışıyla birleştirerek operasyonlarımızı daha akıllı ve daha verimli hale getirmenin yeni yollarını keşfedeceğiz." değerlendirmesini yaptı.