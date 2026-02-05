BIST 13.777
Mardin'de patlama oldu! Yaralılar var

Mardin'de patlama oldu! Yaralılar var

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde piknik tüpünün patlaması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Selahattin Eyyübi Mahallesi'ndeki müstakil bir evde patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İnceleme yapan ekipler, evde piknik tüpünün henüz belirlenemeyen nedenle patladığını tespit etti.

Patlamada yaralanan Halime T. (16), Nimet T. (45) ve Türkiye T. (79) ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlama nedeniyle evde ve yakındaki bir araçta hasar oluştu.

