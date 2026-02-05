Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Afyonkarahisar'da TOKİ kura çekilişinde konuştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin her yerinde dayanıklı yuvaları kararlılıkla inşa ettiklerini, 81 ilin tamamında hayata geçirdikleri 500 bin sosyal konutun projelerden sadece biri olduğunu bildirdi.

Göktaş, Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda "Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut Ev Sahibi Türkiye" kura çekim töreninde, çekecekleri kuralarla, Afyonkarahisar'a kazandırılacak yeni konutların hak sahiplerini belirleyeceklerini söyledi.

Bu heyecana ortak olmak, sevinci paylaşmaktan mutluluk duyduğunu anlatan Göktaş, "Cumhurbaşkanı'nın güçlü liderliğinde ülkemizi, şehirlerimizi eserle, hizmetle büyütüyor, her adımda Türkiye'nin gücüne güç katıyoruz." dedi.

Kimseyi geride bırakmayan bir sosyal devlet anlayışıyla, her vatandaşın hayatını kolaylaştıran, refahını artıran yatırımları kararlılıkla hayata geçirdiklerini anlatan Göktaş, şöyle konuştu:

"6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketi, bize bir kez daha gösterdi ki güçlü şehirler, güvenli konutlarla kurulur. Bu vesileyle, 6 Şubat'ta hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün Türkiye'nin her yerinde dayanıklı yuvaları kararlılıkla inşa ediyoruz. 81 ilin tamamında hayata geçirdiğimiz 500 bin sosyal konut, bu projelerden sadece biridir. Sosyal konutlar, şehirlerin planlı büyümesini sağlayan, mahalle kültürünü güçlendiren bir yatırımdır. Bugün de hep birlikte Afyonkarahisar'da 4 bin 370 konutun hak sahiplerini belirleyeceğiz. Böylece 81 ilin tamamında, vatandaşların ev sahibi olma hayalini 'Yüzyılın Konut Projesi' ile gerçek kılıyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz ki bir evi sıcak bir yuvaya dönüştüren, güçlü aile bağları, komşulukla büyüyen dayanışma, bir dayanışma iklimidir."

"Ailenin önemini bizlere yeniden hatırlatan faaliyetler, etkinlikler gerçekleştirdik"

Bu anlamda hayata geçirilen her bir sosyal konut projesinin "aile dostu" anlayışının kıymetli bir parçası olduğuna dikkati çeken Göktaş, 2025 Aile Yılı'nın bu kapsamda toplumun tüm kesimlerinin seferber olduğu bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Bu süreçte aile değerlerini ve genç nüfusu koruyan, politikaları hayata geçirdiklerini anımsatan Göktaş, "Ailenin önemini bizlere yeniden hatırlatan faaliyetler, etkinlikler gerçekleştirdik. Evlenecek gençlere ve çocuk sahibi olmak isteyen ailelere sunduğumuz desteklerle aile bütçesine katkı sağladık." diye konuştu.

"Aile ve Nüfus 10 Yılı" vizyonuyla da, 2026-2035 yıllarını kapsayan dönemde gerçekleştirdikleri tüm bu politikaları, sundukları tüm hizmetleri kalıcı ve köklü bir sisteme dönüştüreceklerini aktaran Göktaş, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı'nın destekleriyle, Afyonkarahisar'ı yeni yatırımlarla güçlendirmeye, öncü şehirlerimizden biri haline getirmeye gayret ediyoruz. Bu süre zarfında şehre yaklaşık 139 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımların her biri, Afyonkarahisar'ın kalkınmasını hızlandıran, istihdamı artıran ve hemşerilerimizin hayat kalitesini yükselten kalıcı eserlerdir. Bu yatırımların her biri, ulaşımı ve altyapıyı güçlendiren yaşam konforunu yükselten kapsamlı bir hamledir. Tarımda, sanayide üretimi büyüten Afyonkarahisar'ın ekonomisine yeni bir ivme kazandıran projelerdir. Sosyal alanda aile, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik hizmetlerden, gençlere dönük desteklere kadar şehrin her kesimine dokunan çalışmalardır. Bu doğrultuda Bakanlık olarak, aile ve sosyal hizmetler alanında 10,8 milyar liralık yatırım ve desteklerle vatandaşlara dokunan hizmet ağımızı büyüttük. 10'unu sadece 1 yıl içinde açtığımız 16 aile destek merkezlerimizle, ailelerin, kadınların, gençlerin ve çocukların yanındayız."

Afyonkarahisar'ın tüm ilçelerine 36 kuruluşla hizmetleri ulaştırdıklarını vurgulayan Göktaş, "Göreve geldiğimizde Afyonkarahisar merkez huzurevinin yeniden inşası sözümüzü vermiştik. İnşallah Ocak 2027'de huzurevimizi hizmete açacağız. Yine engelli ailelere söz verdiğimiz bir hizmeti, gündüzlü engelsiz yaşam merkezimizi şehrimize kazandıracağız. Diğer yandan, evde bakım yardımıyla 4 bin 367 vatandaşın kendi evlerinde huzurla yaşamalarını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bunun için geçen yıl evde bakım yardımına sadece Afyonkarahisar'a 581,6 milyon lira kaynak aktardıklarına değinen Göktaş, ayrıca bugün 5,4 milyar lira yaşlı aylığı, 4,3 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 9,7 milyar liralık destek ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladıklarını kaydetti.

"Bugün, memleketime yeni bir hizmet daha sunmanın mutluluğunu yaşıyorum"

Bunun yanı sıra, 2025 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarıyla 39 bin 328 hane için 2 milyar lira düzenli yardım sağladıklarını belirten Göktaş, şöyle devam etti:

"Bugün, memleketime yeni bir hizmet daha sunmanın mutluluğunu yaşıyorum. Halil Rıfat Paşa'nın bir sözü vardır, 'Gidemediğin yer, senin değildir' der. Biz de bu anlayışla, her vatandaşımıza ulaşacak mobil sosyal hizmet araçlarımızı hizmete açıyoruz. Hizmet araçlarımız Afyonkarahisar'da her mahalleye, her köye ulaşacak. Böylece, kapısını çalmadığımız hane, elini tutmadığımız hemşehrimiz kalmayacak. Sosyal devletin şefkatini, sıcaklığını Afyonkarahisar'ın her mahallesine, her köyüne ulaştıracağız. Bugün, hak sahibi olan ailelerimiz için devletimizin sözü bir kez daha yerine gelecek."

TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk, "Kurada ismi çıkmayan vatandaşlar üzülmesinler. Ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımız kalmayana kadar sosyal konut projelerine kararlılıkla ve heyecanla devam edeceğiz." dedi.

Bakan Göktaş, beraberindekilerle butona basarak kura çekilişini gerçekleştirdi.

Zafer Meydanı'ndaki mobil sosyal hizmet aracını ve Zafer Meydanı'nda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü stantını ziyaret eden Göktaş, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personelinin yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Stantta Aile ve Gençlik Fonu kapsamındaki evlilik kredisi ve 2025 yılı itibarıyla doğan her çocuk için hiçbir kriter aramaksızın verilen doğum yardımına ilişkin bilgi veren Göktaş, vatandaşlarla da sohbet etti.