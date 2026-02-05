BIST 13.781
Kırıkkale'de cezaevindeki hükümlü ve tutuklulara uyuşturucu madde temin eden 19 zanlı tutuklandı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki cezaevinde, hükümlü ve tutuklulara uyuşturucu madde temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale Adliyesinden yapılan yazılı açıklamada, hükümlü ve tutuklulara uyuşturucu madde temin edenlere yönelik Keskin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasının ihtiyaç olduğu kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bazı hükümlü veya tutuklulara emdirilmiş uyuşturucu maddenin iç çamaşırı gibi eşyalar vasıtasıyla temin edildiği değerlendirilmektedir. Eylemin ceza infaz kurumu görevlilerinin dikkati ve özeni sonucu fark edilmesi üzerine, Keskin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 19 şüpheli tutuklanmıştır. Keskin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma titizlikle devam etmektedir."

