Eskişehir'de lisede akran vahşeti! Omuriliği ve çenesi kırıldı, 2 ay sıvıyla beslenecek
Akran zorbalığının son adresi Eskişehir oldu. Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 4 öğrenci tarafından dövülen 11'inci sınıf öğrencisi K.N.'nin omuriliğinde ve çenesinde kırık oluştu. Hastanede tedavi altına alınan genç 2 ay sıvıyla beslenecek. Gencin babası oğlunun okulda yaşadığı dehşeti anlattı.
Akran zorbalığı haberi bu kez Eskişehir'den geldi. İddiaya göre, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Bölümü 11'inci sınıfta eğitim gören K.N. Altınkama ile sınıf arkadaşı Y.Z. arasında 3 Şubat'ta beden eğitimi dersinde birbirine top atma meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Y.Z, daha sonra öğle yemeği arasında Altınkama'yı konuşmak için okulun önüne çağırdı. Bu sırada Altınkama, Y.Z. ile A.L, O.G. ve E.İ.A. tarafından darbedildi. Ensesi ve çenesine darbe alan çocuk, bölgedeki polis ekiplerinin kavgaya müdahale etmesiyle kurtarıldı. İhbar üzerine liseye gelen sağlık ekibi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Altınkama'yı ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
İki ay sıvı gıdayla beslenecek
Burada tedavi altına alınan öğrenci, omuriliğindeki kırık nedeniyle ameliyat edildi. Çenesinde bulunan iki kırık için platin takılan ve iki ay sıvı gıdayla beslenecek Altınkama'nın hastanedeki tedavisine devam ediliyor.
Serbest bırakıldılar
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, 18 yaşından küçük Y.Z, A.L, O.G. ve E.İ.A'yı yakaladı. Gözaltına alınan 4 öğrenci, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İki çocuk babası Cahit Altınkama, AA muhabirine, kavgaya polislerin zamanında müdahalesiyle oğlunun ölümden döndüğünü söyledi.