BIST 13.781
DOLAR 43,54
EURO 51,44
ALTIN 6.840,48
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Edirne'de sağanak yağış! Hayat felç oldu

Edirne'de sağanak yağış! Hayat felç oldu

Edirne'de sabah saatlerinde başlayan yağmur zaman zaman etkisini artırıyor. Bazı vatandaşlar, yağmurdan şemsiyeyle korunmaya çalıştı.

Abone ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "sarı" kodlu uyarıda bulunduğu kentte sabah başlayan yağış etkisini artırarak sürdürüyor.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak nedeniyle İstasyon Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Otogar girişindeki alt geçitte biriken su nedeniyle mahsur kalan araçlar, çekici yardımıyla kurtarıldı.

Havsa ilçesine bağlı Oğulpaşa köyünde derenin seviyesi yağışlar nedeniyle yükseldi.

Köprü inşaatı sebebiyle köy içi ulaşımın sağlandığı dere yatağındaki alternatif yol sular altında kaldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yapımı süren köprünün üzerine çakıl sererek geçici olarak ulaşıma açılmasını sağladı.

Merkeze bağlı Demirhanlı köyündeki dere de sağanak nedeniyle yer yer yatağından taştı.

Demirhanlı ile Köşençiftliği köylerini birbirine bağlayan yol, tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.

Süloğlu ilçesinde de taşan dere nedeniyle ilçe içindeki bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Öte yandan, İskender köyünde su baskını nedeniyle mahsur kalan 3'ü çocuk 5 kişi AFAD ve Edirne Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG-AME) tarafından kurtarılarak pansiyonlara yerleştirildi.

Evini su basan vatandaşlardan Sacide Doğan, AA muhabirine, şiddetli yağış sonrası banyodaki giderden eve su geldiğini söyledi.

Eşyalarının zarar gördüğünü belirten Doğan, suyun boşaltılması için yetkililere haber verdiklerini kaydetti.

Evini su basan Fethiye Aşık da tuvaletten ve giderden gelen suyun eve yayıldığını, çok zor durumda kaldıklarını dile getirdi.

Öte yandan, İstasyon Mahallesi'nde su biriken alt geçitte SUV tipi araç mahsur kaldı. Araçtaki vatandaşlar kendi imkanlarıyla çıktı. Haber verilmesiyle olay yerine polis ekibi sevk edildi. Araç, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Sürücü Mehmet Gençoğlu, sudan geçtiği sırada aracın çarpışma sensörü uyarısı vererek durduğunu ve mahsur kaldıklarını anlattı.

Bu arada, Cumhuriyet Mahallesi'nde bazı sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. Bazı sürücüler, yağış nedeniyle güzergahını değiştirdi.

Motosiklet ve skuterlerin trafiğe çıkması yasaklandı

Şiddetli sağanak nedeniyle motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması Valilik kararıyla yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının sürdüğü belirtilerek, "Trafik seyir ve can güvenliği için bir sonraki duyuruya kadar saat 17.00 itibarıyla motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına tedbiren izin verilmeyecektir." ifadeleri yer aldı.

Kentte aralıklarla devam etmesi beklenen sağanağın, pazar günü yerini karla karışık yağmura bırakacağı bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Özel, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde Malatya’da olacak
Özel, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde Malatya’da olacak
Sinop'ta fırtına! Yüksek dalgalar vatandaşı korkuttu
Sinop'ta fırtına! Yüksek dalgalar vatandaşı korkuttu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in deprem eleştirilerine yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in deprem eleştirilerine yanıt
Kırıkkale'de cezaevindeki hükümlü ve tutuklulara uyuşturucu madde temin eden 19 zanlı tutuklandı
Kırıkkale'de cezaevindeki hükümlü ve tutuklulara uyuşturucu madde temin eden 19 zanlı tutuklandı
Epstein'in sevgilisi belgelerde dikkat çekti! Miras ve cinsel ilişki detayı
Epstein'in sevgilisi belgelerde dikkat çekti! Miras ve cinsel ilişki detayı
İran Ordu Sözcüsü: Bir savaş başlarsa, tüm bölgeyi ve ABD'nin bütün üslerini içine alacaktır
İran Ordu Sözcüsü: Bir savaş başlarsa, tüm bölgeyi ve ABD'nin bütün üslerini içine alacaktır
Trafikte tartıştıkları sürücüyü darbeden 3 şüpheli gözaltına alındı
Trafikte tartıştıkları sürücüyü darbeden 3 şüpheli gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığı 10 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yaptı
İçişleri Bakanlığı 10 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yaptı
MSB'den kritik Suriye açıklaması! "Memnuniyetle karşılıyoruz"
MSB'den kritik Suriye açıklaması! "Memnuniyetle karşılıyoruz"
Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Suudi Arabistan'ı karıştıracak fotoğraf! Sapık Epstein ile veliahta ait
Suudi Arabistan'ı karıştıracak fotoğraf! Sapık Epstein ile veliahta ait
Adana'da dehşet! Üç çocuğu okula gittikten sonra...
Adana'da dehşet! Üç çocuğu okula gittikten sonra...