BIST 13.781
DOLAR 43,54
EURO 51,44
ALTIN 6.840,48
HABER /  SPOR

Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 21. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

7 Şubat Cumartesi:

14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Hesap.com Antalyaspor: Cihan Aydın

20.00 Samsunspor-Trabzonspor: Alper Akarsu

8 Şubat Pazar:

14.30 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir: Halil Umut Meler

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe: Yasin Kol

17.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Ozan Ergün

20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Çakır

9 Şubat Pazartesi:

17.00 Zecorner Kayserispor-Kocaelispor: Kadir Sağlam

20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa: Mehmet Türkmen

20.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Ali Şansalan

ÖNCEKİ HABERLER
Suudi Arabistan'ı karıştıracak fotoğraf! Sapık Epstein ile veliahta ait
Suudi Arabistan'ı karıştıracak fotoğraf! Sapık Epstein ile veliahta ait
Adana'da dehşet! Üç çocuğu okula gittikten sonra...
Adana'da dehşet! Üç çocuğu okula gittikten sonra...
A101 yeni nesil medya platformu Medya101'i tanıttı
A101 yeni nesil medya platformu Medya101'i tanıttı
Garanti BBVA'dan atık malzemelerle geliştirilen sürdürülebilir ATM
Garanti BBVA'dan atık malzemelerle geliştirilen sürdürülebilir ATM
Trump’a ikinci suikast girişiminin faili Routh’a müebbet hapis
Trump’a ikinci suikast girişiminin faili Routh’a müebbet hapis
Washington Post’ta toplu işten çıkarma: Haber kadrosu küçülüyor
Washington Post’ta toplu işten çıkarma: Haber kadrosu küçülüyor
Depremde kaybettiği babasının izinden giden Buse, AFAD personeli oldu
Depremde kaybettiği babasının izinden giden Buse, AFAD personeli oldu
"Asrın felaketi"nde duran saat 04.17'yi gösteriyor
"Asrın felaketi"nde duran saat 04.17'yi gösteriyor
Mauro Icardi, Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu oldu
Mauro Icardi, Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu oldu
Borsa İstanbul yeni işlem gününe sürprizle başladı
Borsa İstanbul yeni işlem gününe sürprizle başladı
ABD'de, Nike hakkında beyaz çalışanlara pozitif ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı
ABD'de, Nike hakkında beyaz çalışanlara pozitif ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı
Şubat ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
Şubat ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı