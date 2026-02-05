BIST 13.777
HABER /  DÜNYA

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki baskınlarında 32 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki baskınlarında 32 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 32 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistinli Esirler Basın Ofisi'nden yapılan açıklamadai İsrail ordusunun Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada gözaltına alınanlar arasında El Halil kentinin eski Yasama Konseyi üyesi Hatim Kafişe, bir çocuk ve daha önce serbest bırakılmış esirlerin bulunduğu aktarıldı.

İsrail askerlerinin çeşitli bölgelerde düzenlediği baskınlarda 32 Filistinliyi gözaltına aldığı, baskın düzenledikleri evlerindeki eşyaları tahrip ettiği ifade edildi.

Filistinli Esirler Basın Ofisi'nin açıklamasında, İsrail ordusunun yaptığı baskınlar ve gözaltılarla Filistinlileri toplu bir şekilde cezalandırmayı amaçladığına işaret edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

