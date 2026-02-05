BIST 13.628
DOLAR 43,54
EURO 51,51
ALTIN 6.764,33
HABER /  DÜNYA

Rusya ile Ukrayna arasında 314 esir askerin değişimi yapıldı

Rusya ile Ukrayna arasında 314 esir askerin değişimi yapıldı

ABD ile Rusya ve Ukrayna arasında üçlü görüşmelerde varılan karar gereği Moskova ile Kiev arasında 314 esir askerin değişimi gerçekleştirildi.

Abone ol

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'dan 157 Rus askerinin geri gönderildiği, karşılığında ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu 157 esir askerin teslim edildiği belirtildi.

Ukrayna ordusu tarafından esir alınan Kursk bölgesi sakini 3 Rus vatandaşının da geri gönderildiği aktarılan açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD, Rus askerlerinin esaretten kurtarılması sürecinde insani yardımda bulundu." ifadesi kullanıldı.

Rus askerlerinin Belarus'ta bulunduğu, gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın sağlandığı bildirilen açıklamada, askerlerin Rusya Savunma Bakanlığına bağlı hastanelerde tedavi ve rehabilitasyon için Rusya'ya nakledileceği kaydedildi.

ABD ile Rusya ve Ukrayna arasında üçlü görüşmelerin ilki Abu Dabi'de 23-24 Ocak'ta yapılmıştı. Taraflar arasında ikinci tur görüşmeler de dün başlamış ve bugün sona ermişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, bugün, ABD, Rusya ve Ukrayna arasında yürütülen üçlü görüşmeler kapsamında 314 esirin takas edilmesi konusunda mutabakat sağlandığını duyurmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Hatay Reyhanlı'da protesto şoku
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Hatay Reyhanlı'da protesto şoku
Valizle taşıdığı cesede "intihar süsü" vermeye çalıştı! Zanlı yakalandı anlattıkları kan dondurdu
Valizle taşıdığı cesede "intihar süsü" vermeye çalıştı! Zanlı yakalandı anlattıkları kan dondurdu
15 Temmuz ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü satılıyor mu? Bomba iddia
15 Temmuz ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü satılıyor mu? Bomba iddia
Opel'den şubat kampanyası
Opel'den şubat kampanyası
KKM'de bakiye 3 milyar TL'nin altında
KKM'de bakiye 3 milyar TL'nin altında
Altyapı çalışması sırasında bulundu! Hemen ekiplere haber verildi
Altyapı çalışması sırasında bulundu! Hemen ekiplere haber verildi
Dünya genelindeki en büyük depremler! Yüzbinler hayatını kaybetti
Dünya genelindeki en büyük depremler! Yüzbinler hayatını kaybetti
Balıkesir'de deprem
Balıkesir'de deprem
Elif Kumal cinayete mi kurban gitti? Balıkesir'deki kayıp olayında otopsi raporu çıktı
Elif Kumal cinayete mi kurban gitti? Balıkesir'deki kayıp olayında otopsi raporu çıktı
Yahudilerden Guardiola'ya tehdit: Sözlerine dikkat et
Yahudilerden Guardiola'ya tehdit: Sözlerine dikkat et
Konyaspor yeni teknik adamını açıkladı
Konyaspor yeni teknik adamını açıkladı
Kibar Holding’den EBRD ile güçlü iş birliği
Kibar Holding’den EBRD ile güçlü iş birliği