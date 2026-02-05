Kibar Holding’den EBRD ile güçlü iş birliği

Türkiye'nin önde gelen sanayi topluluklarından Kibar Holding, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile yürüttüğü stratejik iş birlikleriyle yeşil dönüşüm yolculuğunu güçlendiriyor. Bu kapsamda Topluluk Şirketlerinden Assan Alüminyum, EBRD’den sağlanan kredi desteğiyle düşük karbonlu üretim yatırımlarını hızlandıracak.

Kibar Holding, sürdürülebilirlik odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile hayata geçirdiği iş birlikleriyle sanayi üretiminden tedarik zincirine uzanan kapsamlı yeşil dönüşüm sürecinde yeni bir aşamaya geçiyor. Topluluk Şirketlerinden Assan Alüminyum, EBRD’den sağlanan kredi desteğiyle düşük karbonlu üretim yatırımlarını hayata geçirecek.

Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı yaptığı açıklamada, EBRD ile kurulan çok boyutlu iş birliğinin, Kibar Holding’in çevresel etkiyi azaltma, tedarik zinciri dayanıklılığını artırma ve uluslararası sürdürülebilirlik standartlarıyla uyumlu ekosistem oluşturma hedeflerini yeşil yatırımlarla destekleyeceğini vurguladı.

EBRD ile iş birliklerinin Kibar Holding’in sürdürülebilirlik vizyonunu daha da güçlendireceğinin altını çizen Kayabaşı, "EBRD ile yürüttüğümüz iş birliği, Kibar Holding’in sürdürülebilirliği yalnızca yatırım alanı değil, tüm iş yapış biçimimizin ayrılmaz parçası olarak ele aldığını gösteriyor. Assan Alüminyum’da hayata geçirdiğimiz düşük karbonlu üretim yatırımları, çevresel etkimizi azaltırken, sanayi dönüşümünü tedarik zinciri ve insan kaynağıyla birlikte ele alan bütüncül yaklaşımımızın da somut bir yansıması. Uzun vadeli değer üretmeyi merkeze alan bu anlayışı, tüm Topluluk şirketlerimize yaymayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Assan Alüminyum’da düşük karbonlu üretim yatırımları

Yapılan anlaşmayla EBRD, Assan Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye Dilovası ve Tuzla tesislerinde yürütülen karbon azaltım yatırımlarının finansmanı amacıyla 20 milyon Euro uzun vadeli kredi desteği sağlayacak. Bu yatırımlar; hurda kullanımının artırılması, enerji ve gaz tüketiminin azaltılması, verimliliğin güçlendirilmesi ve üretim süreçlerinin optimizasyonunu kapsıyor.

Yüzde 100 Yeşil Ekonomiye Geçiş (YEG) niteliği taşıyan proje, Paris Anlaşması ve AB Taksonomisi ile uyumlu yapısıyla dikkat çekiyor. Assan Alüminyum aynı zamanda, yapılandırılmış bakım ve destek çerçevesi oluşturarak insan kaynakları politika ve uygulamalarını da güçlendirmeyi hedefliyor.

Yeni yatırımlar, Assan Alüminyum’un düşük karbonlu üretim kapasitesini artırırken, şirketin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü ve uzun vadeli dayanıklılığını da destekleyecek.