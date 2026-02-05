Opel'den şubat kampanyası

Opel, şubatta binek ve SUV modellerinde kredi olanaklarının yanı sıra çok yönlü hafif ticari araç modellerinde KOBİ'lere özel imkanlar ve nakit indirim seçeneği sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Opel, bu ay binek ve hafif ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlıyor. Sportif tasarımıyla öne çıkan Opel Corsa, manuel şanzımanlı "Edition" modelinde şubatta 150 bin liraya 12 ay vadeli sıfır faizli krediyle sunulurken, diğer tüm versiyonları ise 300 bin lira için 12 ay vadeli sıfır faizli krediyle sunuluyor.

Dizel motor seçeneğiyle de satışa sunulmaya başlanan Opel Astra, 300 bin liraya 12 ay vadeli sıfır faizli krediyle yeni sahiplerini bekliyor. 48V hibrit teknolojisi ile elektrikli ulaşım arayışında olan ancak sürüş ve kullanım alışkanlıklarını henüz değiştirmek istemeyen kullanıcılar için seçenek olarak öne çıkan Frontera Hybrid modelinde 150 bin lira için 12 ay vadeli ve sıfır faizli kredi seçeneği bulunuyor.

Sportif dış tasarım hatları, "Opel Vizörü" ve "Pure Panel "kokpitiyle ses getiren modeli Mokka, 300 bin lira için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi seçeneğiyle yeni sahiplerini bekliyor.

Markanın Alman teknolojilerini, tasarım dilini ve dijital kokpit özelliğini bir arada sunan SUV'daki amiral gemisi Opel Grandland Hybrid ise işletmelere özel 400 bin lira için 12 ay vade ve sıfır faizli krediyle Opel bayilerinde dikkati çekiyor.

Marka, finansman olanaklarıyla elektrikli modellerini müşterileri yle buluşturmaya devam ediyor. Opel Corsa'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 300 bin liraya 12 ay vade ve sıfır faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.

Yüzde 100 elektrikli Frontera Elektrik modelinde de 300 bin liraya 12 ay vadeli ve sıfır faizli kredi olanağı bulunuyor. Corsa Elektrik ve Frontera Elektik modelleri GS donanım seviyesinde müşterilere sunuluyor.

Opel, ticaretle uğraşan herkesin ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyor

"Ticaretin Yeni Enerjisi" sloganıyla ticari hayatı kolaylaştıran ve yenilenen modelleriyle işinin profesyonellerine çözümler sunan marka, binek otomobil konforunu hafif ticari araç özellikleriyle birleştirerek KOBİ'lerin ve ticaretle uğraşan herkesin ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyor.

Marka, hafif ticari modellerde ayrıcalıklı kredi ve finansman kullanılmadığı takdirde nakit alımlarda indirim seçeneğinin yanında KOBİ'lere özel sunduğu tekliflerle göze çarpıyor.

Alman mühendisliği ve detaylarıyla Zafira, 600 bin lira için 12 ay vade, sıfır faizli kredi imkanlarıyla veya nakit indirim seçeneğiyle satın alınabiliyor.

Markanın çok yönlü hafif ticari araç modeli Combo'da 450 bin lira için 12 ay vade ve sıfır faiz kredi ve Combo Cargo'da 600 bin liraya 12 ay vade ve sıfır faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor.

Çeşitli gövde tiplerinde sunulan Vivaro Cargo, 5.3 metreküp hacmindeki "Ultimate" versiyonunda 450 bin lira kredi için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi, daha geniş 6.1 metreküp hacmindeki "Ultimate XL" versiyonunda ise 600 bin liraya 12 ay vadeli ve sıfır faizli kredi olanaklarıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.

Vivaro City Van modeli de 600 binlira için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi veya nakit indirim seçeneğiyle sunuluyor. Ayrıca Movano'da şubat ayına özel 600 bin liraya 12 vadeli, sıfır faizli kredi olanağı veya nakit indirim seçeneği bulunuyor.

Marka, şubata özel kampanya fırsatlarının yanı sıra müşterilerine farklı ve esnek ödeme çözümleri de sunuyor. Geniş hafif ticari ürün gamı ve Alman teknolojisini tasarımlarla buluşturduğu binek modelleriyle marka, şubatta otomobil tutkunlarını bayilerine davet ediyor.