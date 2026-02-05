BIST 13.628
Yahudilerden Guardiola'ya tehdit: Sözlerine dikkat et

İngiltere'de Greater Manchester ve Bölgesi Yahudi Temsilciler Konseyi (JRC), Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'ya, Filistin ve Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarının ardından "Sözlerine dikkat et." tehdidinde bulundu.

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, "Dünya genelinde Yahudi halkının maruz kaldığı saldırılar göz önüne alındığında, önde gelen kişilerin kullandıkları sözler konusunda dikkatli olmaları gerektiğini defalarca dile getirdik." ifadelerine yer verildi.

Guardiola'nın insani değerlendirmeleri "iyi niyetli" olsa bile tecrübeli teknik adamın uluslararası siyasi konular yerine futbola odaklanması gerektiği belirtilen açıklamada, "Guardiola'ya gelecekte kullanacağı dile daha fazla özen göstermesi çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kısa süre içinde ikinci kez Orta Doğu'daki çatışmalar hakkında konuşan Guardiola'nın, Yahudi toplumuna yönelik yakın dönemde yaşanan saldırılar konusunda ise aynı ölçüde dayanışma mesajı vermediği öne sürüldü.

Ne olmuştu?

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, İngiltere Lig Kupası'nda Newcastle United ile oynayacakları yarı final rövanş maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında, dünyada yaşanan çatışmalar ve sivil ölümlerle ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu.

Guardiola, "İnsanlık tarihinin hiçbir döneminde her şeyi bu kadar net gözlerimizin önünde izlemedik. Filistin'deki soykırım, Ukrayna'da olanlar, Rusya'da olanlar, dünyanın her yerinde, Sudan'da olanlar..." diye konuşmuştu.

Savaşlardan kaçan sivillere yardım edilmesi gerektiğini dile getiren Guardiola, "Binlerce masum insanı öldürdüğünüzde bu can yakar. Buna karşı ayağa kalkıyorum." ifadesini kullanmıştı.

