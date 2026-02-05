Donald Trump'tan İran'a yeni tehdit

Beyaz Saray'da konuşan ABD Başkanı Donald Trump "İran’a bombardıman uçaklarımızı gösterdik. Büyük bir filo onlara yaklaşıyor. Vurulmak istemedikleri için pazarlık yapıyorlar" dedi.

ABD ordusu bölgeye yığınak yapmaya devam ederken askeri müdahalede bulunulup bulunulmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

İRAN'A TEHDİT

Gelişmeler dikkatle takip edilirken ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a yönelik yeni bir tehdit daha geldi.

"VURULMAK İSTEMEDİKLERİ İÇİN PAZARLIK YAPIYORLAR"

Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, İran ile pazarlık halinde olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

İran ile pazarlık halindeyiz. Vurulmak istemedikleri için pazarlık yapıyorlar. Vurmamızı istemiyorlar. Ordumuz hiç bu kadar güçlü olmamıştı.

"BOMBARDIMAN UÇAKLARIMIZI GÖNDERDİK"

İran'a bombardıman uçaklarımızı gösterdik. Büyük bir filo onlara yaklaşıyor. İran'a B-2 uçakları gönderdiğimizde geleceğimizi bildikleri halde bizi göremediler. İran'da ve Venezuela'da gücümüzü gösterdik.

"HAMANEY ENDİŞENMELİ" DEMİŞTİ

Trump, bir önceki açıklamasında da İran'ın dini lideri Hamaney'i hedef alarak "Hamaney şu an endişelenmeli" demişti.

ABD-İRAN MÜZAKERE GÖRÜŞMELERİ YARIN YAPILACAK

Öte yandan Beyaz Saray ve İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; İran ile ABD arasında yarın (6 Şubat Cuma günü) Umman’ın başkenti Maskat’ta müzakere masası kurulacak.