BIST 13.589
DOLAR 43,54
EURO 51,49
ALTIN 6.816,18
HABER /  DÜNYA

Donald Trump'tan İran'a yeni tehdit

Donald Trump'tan İran'a yeni tehdit

Beyaz Saray'da konuşan ABD Başkanı Donald Trump "İran’a bombardıman uçaklarımızı gösterdik. Büyük bir filo onlara yaklaşıyor. Vurulmak istemedikleri için pazarlık yapıyorlar" dedi.

Abone ol

ABD ordusu bölgeye yığınak yapmaya devam ederken askeri müdahalede bulunulup bulunulmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

İRAN'A TEHDİT

Gelişmeler dikkatle takip edilirken ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a yönelik yeni bir tehdit daha geldi.

"VURULMAK İSTEMEDİKLERİ İÇİN PAZARLIK YAPIYORLAR"

Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, İran ile pazarlık halinde olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

İran ile pazarlık halindeyiz. Vurulmak istemedikleri için pazarlık yapıyorlar. Vurmamızı istemiyorlar. Ordumuz hiç bu kadar güçlü olmamıştı.

"BOMBARDIMAN UÇAKLARIMIZI GÖNDERDİK"

İran'a bombardıman uçaklarımızı gösterdik. Büyük bir filo onlara yaklaşıyor. İran'a B-2 uçakları gönderdiğimizde geleceğimizi bildikleri halde bizi göremediler. İran'da ve Venezuela'da gücümüzü gösterdik.

"HAMANEY ENDİŞENMELİ" DEMİŞTİ

Trump, bir önceki açıklamasında da İran'ın dini lideri Hamaney'i hedef alarak  "Hamaney şu an endişelenmeli" demişti. 

ABD-İRAN MÜZAKERE GÖRÜŞMELERİ YARIN YAPILACAK

Öte yandan Beyaz Saray ve İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; İran ile ABD arasında yarın (6 Şubat Cuma günü) Umman’ın başkenti Maskat’ta müzakere masası kurulacak. 

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray, Sacha Boey'i bitirdi! İşte maliyeti
Galatasaray, Sacha Boey'i bitirdi! İşte maliyeti
Bitcoin, Trump dönemindeki kazançlarını kaybetti
Bitcoin, Trump dönemindeki kazançlarını kaybetti
Fransız futbolcu Sacha Boey, Galatasaray için İstanbul'da
Fransız futbolcu Sacha Boey, Galatasaray için İstanbul'da
Okan Tüysüz'den Marmara için ürküten sözler: "7'nin üzerine çıkabilecek bir deprem olasılığı var"
Okan Tüysüz'den Marmara için ürküten sözler: "7'nin üzerine çıkabilecek bir deprem olasılığı var"
Düşüş sürdü! Altın günü böyle kapattı
Düşüş sürdü! Altın günü böyle kapattı
Eşref Rüya setinde talihsiz kaza! Ceren Benderlioğlu'nun eli yandı
Eşref Rüya setinde talihsiz kaza! Ceren Benderlioğlu'nun eli yandı
Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a '6 Şubat' mesajı
Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a '6 Şubat' mesajı
İsrail'de muhalif lider Gantz'dan Gazze'de sarı hattı geçerek işgali genişletme çağrısı
İsrail'de muhalif lider Gantz'dan Gazze'de sarı hattı geçerek işgali genişletme çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Okur'un ailesine taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Okur'un ailesine taziye mesajı
Bakan Kurum'dan "Ortada konut monut yok" diyen Özel'e yanıt: Vakit tiyatro vakti değil!
Bakan Kurum'dan "Ortada konut monut yok" diyen Özel'e yanıt: Vakit tiyatro vakti değil!
Şenol Güneş'ten Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri! "İki takıma da zarar veriyor"
Şenol Güneş'ten Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri! "İki takıma da zarar veriyor"
Rusya ile Ukrayna arasında 314 esir askerin değişimi yapıldı
Rusya ile Ukrayna arasında 314 esir askerin değişimi yapıldı