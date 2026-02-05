BIST 13.628
Eşref Rüya setinde talihsiz kaza! Ceren Benderlioğlu'nun eli yandı

Eşref Rüya setinde talihsiz kaza! Ceren Benderlioğlu'nun eli yandı

Reyting rekorları kıran Eşref Rüya dizisinin setinde talihsiz bir kaza yaşandı. Dizide Irmak karakterini canlandıran Ceren Benderlioğlu'nun çekimler sırasında eline kaynar çorba döküldü. Benderlioğlu yanan elini sosyal medyada paylaştı. Ünlü oyuncuya geçmiş olsun mesajları yağdı.

Kanal D ekranlarının sevilen ve büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Eşref Rüya her çarşamba yeni bölümüyle izleyicisini ekrana kilitliyor. Son olarak 31. bölümüyle ekrana gelen dizinin setinde bu defa talihsiz bir kaza yaşandı. Dizide Irmak karakterine hayat veren Ceren Benderlioğlu'nun eline kaynar çorba döküldü.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yaşanan kaza sonucu eli ağır şekilde yanan oyuncuya, sette hazır bulunan ambulans ekibi tarafından ilk müdahale yapıldı.

Eşref Rüya setinde talihsiz kaza! Ceren Benderlioğlu'nun eli yandı - Resim: 0

Benderlioğlu, yanan elini sosyal medya hesabından paylaşırken, hayranlarından 'geçmiş olsun' mesajları yağdı. Ceren Benderlioğlu yaşadığı bu olumsuzluğa rağmen seti terk etmedi ve çekimlerine devam etti.

Eşref Rüya setinde talihsiz kaza! Ceren Benderlioğlu'nun eli yandı - Resim: 1

