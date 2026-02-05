Düşüş sürdü! Altın günü böyle kapattı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 7 milyon 290 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 260 bin lira, en yüksek 7 milyon 565 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,9 düşüşle 7 milyon 290 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 507 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 17 milyar 914 milyon 236 bin 759,59 lira, işlem miktarı ise 2 bin 506,41 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 18 milyar 225 milyon 576 bin 381,11 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uguras Kıymetli Madenler, Garanti BBVA ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.