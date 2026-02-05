BIST 13.628
DOLAR 43,54
EURO 51,51
ALTIN 6.764,33
HABER /  EKONOMİ

Düşüş sürdü! Altın günü böyle kapattı

Düşüş sürdü! Altın günü böyle kapattı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 7 milyon 290 bin liraya indi.

Abone ol

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 260 bin lira, en yüksek 7 milyon 565 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,9 düşüşle 7 milyon 290 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 507 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 17 milyar 914 milyon 236 bin 759,59 lira, işlem miktarı ise 2 bin 506,41 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 18 milyar 225 milyon 576 bin 381,11 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uguras Kıymetli Madenler, Garanti BBVA ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Eşref Rüya setinde talihsiz kaza! Ceren Benderlioğlu'nun eli yandı
Eşref Rüya setinde talihsiz kaza! Ceren Benderlioğlu'nun eli yandı
Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a '6 Şubat' mesajı
Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a '6 Şubat' mesajı
İsrail'de muhalif lider Gantz'dan Gazze'de sarı hattı geçerek işgali genişletme çağrısı
İsrail'de muhalif lider Gantz'dan Gazze'de sarı hattı geçerek işgali genişletme çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Okur'un ailesine taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Okur'un ailesine taziye mesajı
Bakan Kurum'dan "Ortada konut monut yok" diyen Özel'e yanıt: Vakit tiyatro vakti değil!
Bakan Kurum'dan "Ortada konut monut yok" diyen Özel'e yanıt: Vakit tiyatro vakti değil!
Şenol Güneş'ten Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri! "İki takıma da zarar veriyor"
Şenol Güneş'ten Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri! "İki takıma da zarar veriyor"
Rusya ile Ukrayna arasında 314 esir askerin değişimi yapıldı
Rusya ile Ukrayna arasında 314 esir askerin değişimi yapıldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Hatay Reyhanlı'da protesto şoku
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Hatay Reyhanlı'da protesto şoku
Valizle taşıdığı cesede "intihar süsü" vermeye çalıştı! Zanlı yakalandı anlattıkları kan dondurdu
Valizle taşıdığı cesede "intihar süsü" vermeye çalıştı! Zanlı yakalandı anlattıkları kan dondurdu
15 Temmuz ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü satılıyor mu? Bomba iddia
15 Temmuz ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü satılıyor mu? Bomba iddia
Opel'den şubat kampanyası
Opel'den şubat kampanyası
KKM'de bakiye 3 milyar TL'nin altında
KKM'de bakiye 3 milyar TL'nin altında