BIST 13.628
DOLAR 43,54
EURO 51,51
ALTIN 6.764,33
HABER /  SPOR

Şenol Güneş'ten Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri! "İki takıma da zarar veriyor"

Şenol Güneş'ten Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri! "İki takıma da zarar veriyor"

Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Şenol Güneş, A Milli Futbol Takımı'nın FIFA Dünya Kupası'na katılma yolunda büyük bir şansa sahip olduğunu söyledi. Süper Lig'de şampiyonluk yarışıyla ilgili konuşan Güneş, "Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti, biraz ön plana çıkıyor. Bu hem Galatasaray'a hem de Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Zirvede 5-6 takım mücadele etse futbolda daha adaletli bir yarışma olur"

Abone ol

Tecrübeli teknik adam, Kadıköy'de katıldığı bir etkinliğin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Yaklaşık bir senedir takım çalıştırmadığını anlatan Güneş, "Teknik direktörlüğe devam eder miyim, bilmiyorum. Onunla ilgili kararım yok. Beklentim de yok. Yapay zekaya soruyorum. İtibarımı zedelemeyecek bir iş yapmalıyım. Ben şu anda dinlenmeden yanayım. Futbol hayatımla ilgili kitap ve belgesel hazırlıyorum. Teknik direktörlükle ilgili henüz net bir kararım yok." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un Avrupa kupalarındaki performanslarına değinen Güneş, "Avrupa kupalarında mart ayını görüyoruz. Bu çok güzel. Yatırımlar çok büyük. Daha da iyi sonuçlar bekliyoruz. Samsunspor'un başarısını tebrik ediyorum. Tecrübeleri yok ama gayet iyi gidiyorlar. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin tecrübeleri var. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şansı var. Lig aşamasında biraz aşağıda kaldı ama tekrar yukarıya çıkabilir. Juventus maçının iyi geçeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin de UEFA Avrupa Ligi'nde iyi işler çıkartabileceğini düşünüyorum. Bütün takımlara başarılar diliyorum." diye konuştu.

A Milli Futbol Takımı ile ilgili soruyu da yanıtlayan tecrübeli çalıştırıcı, "Dünya Kupası için genel olarak çok büyük şansımız var. 'Garanti' demek doğru değil. Kağıt üzerinde Romanya, Slovakya ve Kosova'yı geçebiliriz. Takımın iyi bir ambiyansı var. İyi bir hocamız var. Yönetim ve Türkiye çok heyecanlı. Bizim dönemimizde yarım asır sonra Dünya Kupası'na katılmıştık. Şimdi de çeyrek asır sonra katılma şansımız var. İnşallah Dünya Kupası'na katılırız." değerlendirmesinde bulundu.

Şenol Güneş, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili de şunları kaydetti:

"Kağıt üzerinde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ligde iddiası var. Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti, biraz ön plana çıkıyor. Bu hem Galatasaray'a hem de Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Zirvede 5-6 takım mücadele etse futbolda daha adaletli bir yarışma olur. Takım sayısı azaldıkça iki kulüp arasındaki rekabet, kavgaya dönüşüyor. Hak edenin kazanacağı bir yarış olması için kaybettiğin zaman karşı tarafa saygı duymalısınız. Şu anda böyle olmuyor. Kazanmak için hakem ve federasyon suçlanıyor. Bu dört takım, Türkiye'nin lokomotifi. Diğer takımlar da bu kulüpleri örnek alıyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, diğer takımlara örnek olmalılar."

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya ile Ukrayna arasında 314 esir askerin değişimi yapıldı
Rusya ile Ukrayna arasında 314 esir askerin değişimi yapıldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Hatay Reyhanlı'da protesto şoku
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Hatay Reyhanlı'da protesto şoku
Valizle taşıdığı cesede "intihar süsü" vermeye çalıştı! Zanlı yakalandı anlattıkları kan dondurdu
Valizle taşıdığı cesede "intihar süsü" vermeye çalıştı! Zanlı yakalandı anlattıkları kan dondurdu
15 Temmuz ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü satılıyor mu? Bomba iddia
15 Temmuz ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü satılıyor mu? Bomba iddia
Opel'den şubat kampanyası
Opel'den şubat kampanyası
KKM'de bakiye 3 milyar TL'nin altında
KKM'de bakiye 3 milyar TL'nin altında
Altyapı çalışması sırasında bulundu! Hemen ekiplere haber verildi
Altyapı çalışması sırasında bulundu! Hemen ekiplere haber verildi
Dünya genelindeki en büyük depremler! Yüzbinler hayatını kaybetti
Dünya genelindeki en büyük depremler! Yüzbinler hayatını kaybetti
Balıkesir'de deprem
Balıkesir'de deprem
Elif Kumal cinayete mi kurban gitti? Balıkesir'deki kayıp olayında otopsi raporu çıktı
Elif Kumal cinayete mi kurban gitti? Balıkesir'deki kayıp olayında otopsi raporu çıktı
Yahudilerden Guardiola'ya tehdit: Sözlerine dikkat et
Yahudilerden Guardiola'ya tehdit: Sözlerine dikkat et
Konyaspor yeni teknik adamını açıkladı
Konyaspor yeni teknik adamını açıkladı