BIST 13.628
DOLAR 43,54
EURO 51,51
ALTIN 6.764,33
HABER /  POLİTİKA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Hatay Reyhanlı'da protesto şoku

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Hatay Reyhanlı'da protesto şoku

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Reyhanlı'da vatandaşın protestosuyla karşılaştı. Hataylılar, Özel ve beraberindeki heyeti yuhalayarak Enkazdan daha ağır olan, depremden bugüne CHP’nin yokluğudur. Depremde belediyeden muhatap bulamaz iken siz neredeydiniz?" yazılı pankart açtı.

Abone ol

6 Şubat depremlerinin yıl dönümü öncesinde Kahramanmaraş ve Osmaniye’nin ardından Hatay’a geçen CHP heyeti, beklemediği bir manzarayla karşılaştı. Özgür Özel, Reyhanlı ilçesinde halkın tepkisiyle karşılaştı.

Vatandaşlar, deprem sürecinde yerel yönetimlerin yetersizliğini hazırladıkları pankartlarla yüzlerine vurdu. Meydanda toplanan kalabalık, "Enkazdan daha ağır olan, depremden bugüne CHP’nin yokluğudur" ve "Depremde belediyeden muhatap bulamaz iken siz neredeydiniz?" yazılı pankartlar açarak Özel ve beraberindeki heyeti yuhaladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Valizle taşıdığı cesede "intihar süsü" vermeye çalıştı! Zanlı yakalandı anlattıkları kan dondurdu
Valizle taşıdığı cesede "intihar süsü" vermeye çalıştı! Zanlı yakalandı anlattıkları kan dondurdu
15 Temmuz ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü satılıyor mu? Bomba iddia
15 Temmuz ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü satılıyor mu? Bomba iddia
Opel'den şubat kampanyası
Opel'den şubat kampanyası
KKM'de bakiye 3 milyar TL'nin altında
KKM'de bakiye 3 milyar TL'nin altında
Altyapı çalışması sırasında bulundu! Hemen ekiplere haber verildi
Altyapı çalışması sırasında bulundu! Hemen ekiplere haber verildi
Dünya genelindeki en büyük depremler! Yüzbinler hayatını kaybetti
Dünya genelindeki en büyük depremler! Yüzbinler hayatını kaybetti
Balıkesir'de deprem
Balıkesir'de deprem
Elif Kumal cinayete mi kurban gitti? Balıkesir'deki kayıp olayında otopsi raporu çıktı
Elif Kumal cinayete mi kurban gitti? Balıkesir'deki kayıp olayında otopsi raporu çıktı
Yahudilerden Guardiola'ya tehdit: Sözlerine dikkat et
Yahudilerden Guardiola'ya tehdit: Sözlerine dikkat et
Konyaspor yeni teknik adamını açıkladı
Konyaspor yeni teknik adamını açıkladı
Kibar Holding’den EBRD ile güçlü iş birliği
Kibar Holding’den EBRD ile güçlü iş birliği
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'yi ziyaret edecek! Tarih belli oldu
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'yi ziyaret edecek! Tarih belli oldu