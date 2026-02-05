CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Hatay Reyhanlı'da protesto şoku

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Reyhanlı'da vatandaşın protestosuyla karşılaştı. Hataylılar, Özel ve beraberindeki heyeti yuhalayarak Enkazdan daha ağır olan, depremden bugüne CHP’nin yokluğudur. Depremde belediyeden muhatap bulamaz iken siz neredeydiniz?" yazılı pankart açtı.

6 Şubat depremlerinin yıl dönümü öncesinde Kahramanmaraş ve Osmaniye’nin ardından Hatay’a geçen CHP heyeti, beklemediği bir manzarayla karşılaştı. Özgür Özel, Reyhanlı ilçesinde halkın tepkisiyle karşılaştı.

Vatandaşlar, deprem sürecinde yerel yönetimlerin yetersizliğini hazırladıkları pankartlarla yüzlerine vurdu. Meydanda toplanan kalabalık, "Enkazdan daha ağır olan, depremden bugüne CHP’nin yokluğudur" ve "Depremde belediyeden muhatap bulamaz iken siz neredeydiniz?" yazılı pankartlar açarak Özel ve beraberindeki heyeti yuhaladı.