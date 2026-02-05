Konyaspor yeni teknik adamını açıkladı

Çağdaş Atan yönetiminde galibiyet elde edemeyen genç teknik adam ile yollarını ayırdı. Konyaspor'un yeni teknik adamı belli oldu. Yeşil-Beyazlı ekip, İlhan Palut ile anlaşmaya vardı.

Trendyol Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Konyaspor, dün Çağdaş Atan ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. Yeşil-Beyazlı ekip, ayrılığın hemen ardından yeni teknik adamını duyurdu.

Konyaspor, son olarak Çaykur Rizespor'da görev alan teknik adam İlhan Palut'un Konya'ya davet edildiğini açıkladı. Yeşil-Beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz Tümosan Konyaspor, teknik direktörlük görevi kapsamında değerlendirmelerde bulunmak ve görüş alışverişi yapmak üzere Sayın İlhan Palut’u Konya’ya davet etmiştir. Sayın Palut’un, bu gece ya da yarın sabah saatlerinde şehrimize gelmesi beklenmektedir. Yapılacak görüşmelerin ardından kamuoyu gerekli şekilde bilgilendirilecektir."