CHP lideri Özgür Özel'den Nagehan Alçı'ya tepki!

Gazeteci Nagehan Alçı, deprem bölgesine yaptığı ziyaretin ardından sosyal medya hesabından izlenimlerini paylaşmış ve devletin sağladığı ücretsiz imkanlar nedeniyle vatandaşların "para harcama refleksinin kaybolduğunu" savunmuştu. Alçı'ya CHP lideri Özel'den tepki geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Defne ilçesindeki programda konuştu.Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hatay benim şahsi meselemdir." sözleriyle emanet ettiği Hatay'ın, depremlerde Cumhuriyet tarihinin en büyük acılarından birini yaşadığını dile getiren Özel, kentin afette yaşadıklarına şahitlik ettiklerini anlattı.

Özel, depremlerden bu yana toplanan ilave vergiler olduğu, bunların konut yapımına yettiği, afet evleri inşasının geciktirildiği iddiasıyla eleştirilerini sürdürerek, kentte hastane, hekim ve sağlık çalışanı sıkıntısı yaşandığını savundu.

"Depremzede rehaveti varmış ekmek elden su göldenmiş"

Özgür Özel, şunları dile getirdi:

"Bir parti seçimde kaybediyorsa suç millette değil, o partinin kendisindedir. Biz 47 yıl seçim kazanamadık. Birinci parti olamadık, millete bir şey demedik. Bir kere ikinci parti durumuna düştüler. Yapmadıkları kalmadı. Milletin seçtiklerini içeri atıyorlar. 'Seçimde oy vermeyene hizmet yok' diyorlar. Şimdi televizyon kanalları konteynerde oturanlara 'Yalancı' diyorlar. 'Konteynerden çıkmıyor' diyorlar. Depremzede rehaveti varmış efendim. Ekmek elden su göldenmiş. Elektrik su parası yokmuş. Bu depremzede rehavetiymiş. O konforu bırakamıyormuş. Allah o konforu bir gün olsun inşallah sana da nasip etsin."

Özel, CHP'li belediyelerin depremlerden etkilenen illerde yürüttükleri çalışmaları anlatarak, şunları kaydetti:

"Depremzede çay içmeden çay içmeyen, çorba içmeden çorba içmeyen, o sakalını kesmeden sakalını kesmeyen 28 bin 521 belediye emekçisine helal olsun. Haklarını helal etsinler. Bizim hakkımız onlardan yana helal. Açıkça söylüyorum; bu bölgede depremde bir çakıl taşını alıp kenara koyan kim varsa AK Parti'li, MHP'li, DEM'li, hangi partiden olursa olsun, siyasetçiye, belediye çalışanına, temeli kazan ya da çatıya kiremiti döşeyen kim bu bölgeye hizmet ettiyse Allah hepsinden razı olsun. Siyaset ayrımı yapana da lanet olsun. Yazıklar olsun."