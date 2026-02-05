BIST 13.893
DOLAR 43,54
EURO 51,48
ALTIN 6.906,29
HABER /  POLİTİKA

CHP lideri Özgür Özel'den Nagehan Alçı'ya tepki!

CHP lideri Özgür Özel'den Nagehan Alçı'ya tepki!

Gazeteci Nagehan Alçı, deprem bölgesine yaptığı ziyaretin ardından sosyal medya hesabından izlenimlerini paylaşmış ve devletin sağladığı ücretsiz imkanlar nedeniyle vatandaşların "para harcama refleksinin kaybolduğunu" savunmuştu. Alçı'ya CHP lideri Özel'den tepki geldi.

Abone ol

 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Defne ilçesindeki programda konuştu.Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hatay benim şahsi meselemdir." sözleriyle emanet ettiği Hatay'ın, depremlerde Cumhuriyet tarihinin en büyük acılarından birini yaşadığını dile getiren Özel, kentin afette yaşadıklarına şahitlik ettiklerini anlattı.

Özel, depremlerden bu yana toplanan ilave vergiler olduğu, bunların konut yapımına yettiği, afet evleri inşasının geciktirildiği iddiasıyla eleştirilerini sürdürerek, kentte hastane, hekim ve sağlık çalışanı sıkıntısı yaşandığını savundu.

"Depremzede rehaveti varmış ekmek elden su göldenmiş"

Özgür Özel, şunları dile getirdi:

"Bir parti seçimde kaybediyorsa suç millette değil, o partinin kendisindedir. Biz 47 yıl seçim kazanamadık. Birinci parti olamadık, millete bir şey demedik. Bir kere ikinci parti durumuna düştüler. Yapmadıkları kalmadı. Milletin seçtiklerini içeri atıyorlar. 'Seçimde oy vermeyene hizmet yok' diyorlar. Şimdi televizyon kanalları konteynerde oturanlara 'Yalancı' diyorlar. 'Konteynerden çıkmıyor' diyorlar. Depremzede rehaveti varmış efendim. Ekmek elden su göldenmiş. Elektrik su parası yokmuş. Bu depremzede rehavetiymiş. O konforu bırakamıyormuş. Allah o konforu bir gün olsun inşallah sana da nasip etsin."

Özel, CHP'li belediyelerin depremlerden etkilenen illerde yürüttükleri çalışmaları anlatarak, şunları kaydetti:

"Depremzede çay içmeden çay içmeyen, çorba içmeden çorba içmeyen, o sakalını kesmeden sakalını kesmeyen 28 bin 521 belediye emekçisine helal olsun. Haklarını helal etsinler. Bizim hakkımız onlardan yana helal. Açıkça söylüyorum; bu bölgede depremde bir çakıl taşını alıp kenara koyan kim varsa AK Parti'li, MHP'li, DEM'li, hangi partiden olursa olsun, siyasetçiye, belediye çalışanına, temeli kazan ya da çatıya kiremiti döşeyen kim bu bölgeye hizmet ettiyse Allah hepsinden razı olsun. Siyaset ayrımı yapana da lanet olsun. Yazıklar olsun."

İlgili Haberler
Nagehan Alçı'dan tartışma yaratan 'depremzede' yorumu
ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan, Sisi'ye Togg hediye etti
Erdoğan, Sisi'ye Togg hediye etti
Yapı Kredi'nin 2025 net karı 47 milyar lira oldu
Yapı Kredi'nin 2025 net karı 47 milyar lira oldu
Alperen Şengün oyundan atıldı çıldırtan hakem kararı
Alperen Şengün oyundan atıldı çıldırtan hakem kararı
Trump, Epstein dosyası kapsamında Clinton'a yönelik soruşturmadan rahatsız olduğunu söyledi
Trump, Epstein dosyası kapsamında Clinton'a yönelik soruşturmadan rahatsız olduğunu söyledi
Kante'nin Fenerbahçe'ye transferinin perde arkası Erdoğan prens Selman'a ne dedi?
Kante'nin Fenerbahçe'ye transferinin perde arkası Erdoğan prens Selman'a ne dedi?
FETÖ ve Epstein arasındaki kirli ağ deşifre oldu! Avukatları ortak çıktı
FETÖ ve Epstein arasındaki kirli ağ deşifre oldu! Avukatları ortak çıktı
Ölenlerin altın dişlerini çaldı! Cenaze görevlisi hakkında dava açıldı
Ölenlerin altın dişlerini çaldı! Cenaze görevlisi hakkında dava açıldı
İzmir’in Buca Belediyesi’ne operasyon: 28 kişiye gözaltı
İzmir’in Buca Belediyesi’ne operasyon: 28 kişiye gözaltı
BM'den Seyfülislam Kaddafi çağrısı
BM'den Seyfülislam Kaddafi çağrısı
Ramazan ayı öncesinde ülke genelinde gıda ve fahiş fiyat denetimleri yoğunlaştı
Ramazan ayı öncesinde ülke genelinde gıda ve fahiş fiyat denetimleri yoğunlaştı
İstanbul'da bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor
TIME'dan dikkat çeken Hamaney kapağı! Suikast mesajı mı verildi? Akıllara Kaddafi ve Saddam geldi
TIME'dan dikkat çeken Hamaney kapağı! Suikast mesajı mı verildi? Akıllara Kaddafi ve Saddam geldi