15 Temmuz ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü satılıyor mu? Bomba iddia

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile en az 9 otoyolun özelleştirilmesi için dünya devi Ernst & Young’a yetki verildi. Teknik danışmanlık için ise Kanada merkezli BTY Group görevlendirildi.

Abone ol

Bloomberg News’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre hükümet, dev bir varlık satışı paketi için hazırlıklara başladı. Finansal danışmanlık için Ernst & Young, teknik fizibilite çalışmaları için Kanada merkezli BTY Group görevlendirildi.

İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprülerinin yanı sıra, Türkiye genelindeki en az 9 ücretli otoyol pakete dahil edildi.

İktidarın, özelleştirmeye ilişkin resmi ihale sürecini yılın ilerleyen dönemlerinde başlatmayı planladığı ifade ediliyor.

KÖPRÜLER PARA BASIYOR 15 Temmuz Şehitler Köprüsü: 72 milyonun üzerinde araç geçişiyle yıllık net 52,1 milyon dolar gelir sağladı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü: Yaklaşık 88 milyon araç kullanımıyla yıllık net 59,7 milyon dolar kâr elde etti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü (1973): 23,2 milyon dolara mal oldu. Cumhuriyetin 50. yılında açılan ilk asma köprü.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (1988): Temeli 1985'te atıldı, 3 yılda tamamlandı.