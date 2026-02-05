KKM'de bakiye 3 milyar TL'nin altında

Ekonomi yönetiminin "liralaşma" stratejisi kapsamında kademeli olarak sonlandırmayı hedeflediği Kur Korumalı Mevduat hesaplarında çözülme hızı kesilmiyor. BDDK’nın son verilerine göre, KKM hesaplarının toplam büyüklüğü uzun bir aradan sonra ilk kez 3 milyar TL barajının altına geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankacılık sektörüne ilişkin haftalık bültenini yayımladı. Veriler, tasarruf sahiplerinin Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminden çıkış eğiliminin 2026 yılının ilk ayında da kararlılıkla sürdüğünü ortaya koydu.

BİR HAFTADA 232 MİLYON TL’LİK ÇIKIŞ

30 Ocak ile biten haftayı kapsayan verilere göre, sistemden çıkışlar ivme kazandı:

Bir önceki hafta 3 milyar 146 milyon TL seviyesinde olan toplam bakiye, 2 milyar 914 milyon TL seviyesine kadar çekildi.

Yalnızca bir haftalık periyotta KKM hesaplarından net 232 milyon TL tutarında bir fon çıkışı gerçekleşti.

MEVDUAT FAİZLERİ VE TL TERCİHİ ETKİLİ OLDU

Ekonomi analistleri, KKM’deki bu keskin düşüşün arkasında birkaç temel faktörün yattığına dikkat çekiyor. Özellikle Merkez Bankası’nın TL mevduat payını artırmaya yönelik attığı adımlar ve bankaların sunduğu cazip TL mevduat faiz oranları, yatırımcıyı KKM yerine doğrudan TL vadeli hesaplara yönlendiriyor.

Ayrıca, kurdaki yatay seyir ve KKM’ye yönelik vergi avantajlarının kademeli olarak azaltılması, enstrümanın yatırımcı nezdindeki cazibesini yitirmesine neden oluyor.