BIST 13.628
DOLAR 43,54
EURO 51,51
ALTIN 6.764,33
HABER /  SPOR

Fransız futbolcu Sacha Boey, Galatasaray için İstanbul'da

Fransız futbolcu Sacha Boey, Galatasaray için İstanbul'da

Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Fransız futbolcu Sacha Boey, İstanbul'a geldi.

Abone ol

Almanya'nın Münih kentinden kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 25 yaşındaki sağ beki kulüp yetkilileri karşıladı.

Sarı-kırmızılıların, son görüşmeler ve sağlık kontrollerinin ardından Boey ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalaması bekleniyor.

Sacha Boey, transferin tamamlanması halinde Galatasaray'da ikinci dönemini yaşayacak. Fransız futbolcu, 2021-2024 yıllarında 2,5 sezon görev yaptığı sarı-kırmızılı takımda 83 resmi maça çıkarken, 4 de gol kaydetti.

Galatasaray'ın 2021-2022 sezonu başında 1 milyon 150 bin avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Sacha Boey, 2024 Ocak'ta 30+5 milyon avro karşılığında Bayern Münih'e transfer olmuştu.

Boey, Türkiye'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu rekorunu kırmıştı.

Fransız oyuncu, bu sezon Bayern Münih'te tüm kulvarlarda 15 maça çıktı.

ÖNCEKİ HABERLER
Okan Tüysüz'den Marmara için ürküten sözler: "7'nin üzerine çıkabilecek bir deprem olasılığı var"
Okan Tüysüz'den Marmara için ürküten sözler: "7'nin üzerine çıkabilecek bir deprem olasılığı var"
Düşüş sürdü! Altın günü böyle kapattı
Düşüş sürdü! Altın günü böyle kapattı
Eşref Rüya setinde talihsiz kaza! Ceren Benderlioğlu'nun eli yandı
Eşref Rüya setinde talihsiz kaza! Ceren Benderlioğlu'nun eli yandı
Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a '6 Şubat' mesajı
Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a '6 Şubat' mesajı
İsrail'de muhalif lider Gantz'dan Gazze'de sarı hattı geçerek işgali genişletme çağrısı
İsrail'de muhalif lider Gantz'dan Gazze'de sarı hattı geçerek işgali genişletme çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Okur'un ailesine taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Okur'un ailesine taziye mesajı
Bakan Kurum'dan "Ortada konut monut yok" diyen Özel'e yanıt: Vakit tiyatro vakti değil!
Bakan Kurum'dan "Ortada konut monut yok" diyen Özel'e yanıt: Vakit tiyatro vakti değil!
Şenol Güneş'ten Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri! "İki takıma da zarar veriyor"
Şenol Güneş'ten Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri! "İki takıma da zarar veriyor"
Rusya ile Ukrayna arasında 314 esir askerin değişimi yapıldı
Rusya ile Ukrayna arasında 314 esir askerin değişimi yapıldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Hatay Reyhanlı'da protesto şoku
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Hatay Reyhanlı'da protesto şoku
Valizle taşıdığı cesede "intihar süsü" vermeye çalıştı! Zanlı yakalandı anlattıkları kan dondurdu
Valizle taşıdığı cesede "intihar süsü" vermeye çalıştı! Zanlı yakalandı anlattıkları kan dondurdu
15 Temmuz ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü satılıyor mu? Bomba iddia
15 Temmuz ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü satılıyor mu? Bomba iddia