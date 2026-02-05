BIST 13.589
DOLAR 43,54
EURO 51,49
ALTIN 6.819,65
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray, Sacha Boey'i bitirdi! İşte maliyeti

Galatasaray, Sacha Boey'i bitirdi! İşte maliyeti

Galatasaray, Bayern Münih'ten eski oyuncusu Sacha Boey'i kiralık olarak kadrosuna katıyor. Fransız oyuncu, Sarı-kırmızılılara imza atmak için İstanbul'a geldi.

Abone ol

Galatasaray, Bayern Münih'ten eski oyuncusu Sacha Boey'i kiralık olarak kadrosuna katıyor. Fransız oyuncu, Sarı-kırmızılılara imza atmak için İstanbul'a geldi.

RESMİ SÖZLEŞMEYE İMZA ATACAK

Boey, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Galatasaray'a imza atacak. Sarı-kırmızılılar ara transferde şimdiye kadar Noa Lang, Asprilla ve Nhaga'yı renklerine bağlamıştı. 

Bugün saat 23.59'a kadar Şampiyonlar Ligi kadrosunun güncel listesini UEFA'ya bildirmesi gereken Galatasaray'ın Boey takviyesi ile transferi noktalaması bekleniyor.

BOEY TRANSFERİNİN MALİ DETAYLARI...

Alman basınından SKY DE, Sacha Boey transferinin mali şartlarını duyurdu.

Yapılan haberde Galatasaray'ın Bayern'e Boey için 500 bin euro kiralama bedeli ödeyeceği duyuruldu. Anlaşmada 15 milyon euroluk satın alma opsiyonunun yer alacağı ifade edilirken bu opsiyonun zorunlu olup olmadığı ise belirtilmedi.

Türkiye'de ara transfer dönemi yarın gece yarısı itibarıyla tamamlanacak.

25 yaşındaki defans oyuncusu, 2021-24 yılları arasında sarı-kırmızılı kulüpte forma giymiş ve iki Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

GALATASARAY'IN EN PAHALI SATIŞI

Sarı-kırmızılı ekip, Fransız futbolcuyu 28 Ocak 2024 tarihinde Alman ekibine 30 milyon Euro gibi rekor bir bonservis bedeli karşılığında satmıştı.

2023/24 sezonunda Bayern Münih'e katılan Boey, takımıyla birer kez Bundesliga ve Almanya Süper Kupa zaferi kazandı.

Sacha Boey, Bayern'de çıktığı 38 karşılaşmada 1 gol ve 5 asist kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Bitcoin, Trump dönemindeki kazançlarını kaybetti
Bitcoin, Trump dönemindeki kazançlarını kaybetti
Fransız futbolcu Sacha Boey, Galatasaray için İstanbul'da
Fransız futbolcu Sacha Boey, Galatasaray için İstanbul'da
Okan Tüysüz'den Marmara için ürküten sözler: "7'nin üzerine çıkabilecek bir deprem olasılığı var"
Okan Tüysüz'den Marmara için ürküten sözler: "7'nin üzerine çıkabilecek bir deprem olasılığı var"
Düşüş sürdü! Altın günü böyle kapattı
Düşüş sürdü! Altın günü böyle kapattı
Eşref Rüya setinde talihsiz kaza! Ceren Benderlioğlu'nun eli yandı
Eşref Rüya setinde talihsiz kaza! Ceren Benderlioğlu'nun eli yandı
Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a '6 Şubat' mesajı
Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a '6 Şubat' mesajı
İsrail'de muhalif lider Gantz'dan Gazze'de sarı hattı geçerek işgali genişletme çağrısı
İsrail'de muhalif lider Gantz'dan Gazze'de sarı hattı geçerek işgali genişletme çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Okur'un ailesine taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Okur'un ailesine taziye mesajı
Bakan Kurum'dan "Ortada konut monut yok" diyen Özel'e yanıt: Vakit tiyatro vakti değil!
Bakan Kurum'dan "Ortada konut monut yok" diyen Özel'e yanıt: Vakit tiyatro vakti değil!
Şenol Güneş'ten Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri! "İki takıma da zarar veriyor"
Şenol Güneş'ten Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri! "İki takıma da zarar veriyor"
Rusya ile Ukrayna arasında 314 esir askerin değişimi yapıldı
Rusya ile Ukrayna arasında 314 esir askerin değişimi yapıldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Hatay Reyhanlı'da protesto şoku
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Hatay Reyhanlı'da protesto şoku