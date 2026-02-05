Galatasaray, Sacha Boey'i bitirdi! İşte maliyeti

Galatasaray, Bayern Münih'ten eski oyuncusu Sacha Boey'i kiralık olarak kadrosuna katıyor. Fransız oyuncu, Sarı-kırmızılılara imza atmak için İstanbul'a geldi.

Abone ol

Galatasaray, Bayern Münih'ten eski oyuncusu Sacha Boey'i kiralık olarak kadrosuna katıyor. Fransız oyuncu, Sarı-kırmızılılara imza atmak için İstanbul'a geldi.

RESMİ SÖZLEŞMEYE İMZA ATACAK

Boey, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Galatasaray'a imza atacak. Sarı-kırmızılılar ara transferde şimdiye kadar Noa Lang, Asprilla ve Nhaga'yı renklerine bağlamıştı.

Bugün saat 23.59'a kadar Şampiyonlar Ligi kadrosunun güncel listesini UEFA'ya bildirmesi gereken Galatasaray'ın Boey takviyesi ile transferi noktalaması bekleniyor.

BOEY TRANSFERİNİN MALİ DETAYLARI...

Alman basınından SKY DE, Sacha Boey transferinin mali şartlarını duyurdu.

Yapılan haberde Galatasaray'ın Bayern'e Boey için 500 bin euro kiralama bedeli ödeyeceği duyuruldu. Anlaşmada 15 milyon euroluk satın alma opsiyonunun yer alacağı ifade edilirken bu opsiyonun zorunlu olup olmadığı ise belirtilmedi.

Türkiye'de ara transfer dönemi yarın gece yarısı itibarıyla tamamlanacak.

25 yaşındaki defans oyuncusu, 2021-24 yılları arasında sarı-kırmızılı kulüpte forma giymiş ve iki Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

GALATASARAY'IN EN PAHALI SATIŞI

Sarı-kırmızılı ekip, Fransız futbolcuyu 28 Ocak 2024 tarihinde Alman ekibine 30 milyon Euro gibi rekor bir bonservis bedeli karşılığında satmıştı.

2023/24 sezonunda Bayern Münih'e katılan Boey, takımıyla birer kez Bundesliga ve Almanya Süper Kupa zaferi kazandı.

Sacha Boey, Bayern'de çıktığı 38 karşılaşmada 1 gol ve 5 asist kaydetti.