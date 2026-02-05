BIST 13.781
DOLAR 43,54
EURO 51,44
ALTIN 6.840,48
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

N'Golo Kante, Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı

N'Golo Kante, Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, sarı-lacivertli forma altında ilk antrenmanına çıktı.

Abone ol

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad'dan kadroya dahil edilen 34 yaşındaki Fransız futbolcunun Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde takım arkadaşlarıyla tanıştığı belirtildi.

Tesisleri gezen Kante'nin kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalara başladığı aktarıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hatay'da korkunç cinayet! Eski belediye başkanı baltayla öldürüldü
Hatay'da korkunç cinayet! Eski belediye başkanı baltayla öldürüldü
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor! İşte Meclis'e sunulacak yeni düzenlemenin detayları
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor! İşte Meclis'e sunulacak yeni düzenlemenin detayları
Borsa İstanbul'da gong, Netcad Yazılım AŞ için çaldı
Borsa İstanbul'da gong, Netcad Yazılım AŞ için çaldı
Türkiye'de hortum görülme sıklığı yaklaşık yüzde 60 arttı
Türkiye'de hortum görülme sıklığı yaklaşık yüzde 60 arttı
Mardin'de patlama oldu! Yaralılar var
Mardin'de patlama oldu! Yaralılar var
İsrail ordusu, Batı Şeria'daki baskınlarında 32 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail ordusu, Batı Şeria'daki baskınlarında 32 Filistinliyi gözaltına aldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Afyonkarahisar'da TOKİ kura çekilişinde konuştu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Afyonkarahisar'da TOKİ kura çekilişinde konuştu
Edirne'de sağanak yağış! Hayat felç oldu
Edirne'de sağanak yağış! Hayat felç oldu
Özel, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde Malatya’da olacak
Özel, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde Malatya’da olacak
Sinop'ta fırtına! Yüksek dalgalar vatandaşı korkuttu
Sinop'ta fırtına! Yüksek dalgalar vatandaşı korkuttu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in deprem eleştirilerine yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in deprem eleştirilerine yanıt
Kırıkkale'de cezaevindeki hükümlü ve tutuklulara uyuşturucu madde temin eden 19 zanlı tutuklandı
Kırıkkale'de cezaevindeki hükümlü ve tutuklulara uyuşturucu madde temin eden 19 zanlı tutuklandı