Adana'da dehşet! Üç çocuğu okula gittikten sonra...

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı karısını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Meydan Mahallesi'ndeki evlerinde dün tartıştığı eşi Kadriye A'yı (39) bıçaklayarak öldüren Şevket A'nın (53) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edilen Şevket A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, zanlı Şevket A'nın üç çocuğunun sabah okula gitmesinin ardından eşi Kadriye A'yı kendisini aldattığı iddiasıyla çıkan tartışma sonucu bıçakladığı belirtildi.

