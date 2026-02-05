BIST 13.781
"Asrın felaketi"nde duran saat 04.17'yi gösteriyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da, afetin meydana geldiği anda duran tren garındaki saat, felaketin simgelerinden biri oldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün katılımıyla 13 Şubat 1931'de hizmete açılan Malatya Garı, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördü. Gardaki 95 yıllık saat, 7,7 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği 04.17'de durdu.

"Asrın felaketi"nde duran saat 04.17'yi gösteriyor - Resim: 0

Tarihi gardaki saat, 3 yıldır depremin meydana geldiği an olan 04.17'yi sabit şekilde göstermeye devam ediyor. Depremlerden sonra faaliyetlerin durduğu Malatya Garı'ndaki tren seferleri ise devam ediyor. Gar binasındaki restorasyon çalışmaları da sürüyor.

