Erdoğan, Sisi'ye Togg hediye etti

Türkiye ve Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerde yeni bir sayfa açılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi’ye Türkiye’nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg’u hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mısır’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin yanı sıra sembolik adımlara da sahne oldu. Al-İttihadiye Sarayı’ndaki resmi temasların, anlaşma imza törenlerinin ve ortak basın toplantısının ardından liderler sarayın bahçesinde bir araya geldi.

"ANADOLU" RENGİNDE DİPLOMASİ HAMLESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısırlı mevkidaşı Sisi’ye Togg’un "Anadolu" (kırmızı) rengindeki arabayı armağan etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın da eşlik ettiği hediye takdiminde, iki lider aracın teknik özelliklerini inceleyerek bir süre sohbet etti.

Al-İttihadiye Sarayı’nın bahçesinde Togg önünde hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan ve Sisi, daha sonra aracın içine geçerek otomobili detaylıca inceledi.

Takdimin ardından direksiyon başına geçen Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, yan koltukta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte kısa bir tur attı.

TOGG İLE ŞEHİR TURU: OTEL YOLCULUĞUNA YERLİ OTOMOBİL DAMGASI

Günün en dikkat çekici anları ise saray çıkışında yaşandı. Cumhurbaşkanı Sisi, hediye edilen Togg’u bizzat kullanarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Türkiye-Mısır İş Forumu Kapanış Oturumu’nun gerçekleştirileceği otele geçti. Kahire sokaklarında Türk mühendisliğinin ürünü olan Togg ile seyahat eden iki lider, sanayi ve teknoloji alanındaki iş birliği mesajını fiilen vermiş oldu.