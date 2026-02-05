BIST 13.781
ABD'de, Nike hakkında beyaz çalışanlara pozitif ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı

ABD yönetiminin, dünyanın önde gelen giyim ve ayakkabı şirketlerinden Nike hakkında, beyaz çalışanlara pozitif ayrımcılık yapıldığı iddialarıyla soruşturma başlattığı bildirildi.

İngiliz kamu yayıncısı BBC'nin haberine göre, ABD Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu (EEOC), Nike'tan 2018'e kadar uzanan şirket kayıtlarını istedi.

Talep edilen belgeler arasında, ırk ve etnik köken verilerinin kullanımı ile bu bilgilerin üst düzey yöneticilerin maaşlarında etkili olup olmadığına ilişkin kayıtların yer aldığı belirtildi.

ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL BİLGİLERİ İSTENDİ

Ayrıca, Nike'ın 2024'te işten çıkarılma ihtimali değerlendirilen ya da işten çıkarılan tüm çalışanların kişisel bilgileri talep edildi.

EOCC, soruşturmanın Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı Stephen Miller'ın başkanlık yaptığı kar amacı gütmeyen America First Legal isimli kuruluşun 2024'te yaptığı şikayet üzerine, yaklaşık 13 ay önce başlatıldığını ifade etti.

Ancak mahkeme belgelerinde, "Nike'ın yükümlülüklerini yerine getirmemesinin" yasa dışı istihdam uygulamaları iddialarına ilişkin soruşturmayı "geciktirdiği" ve "engellediği" belirtildi.

BEYAZ ÇALIŞANLARA FARKLI MUAMELE

Şirketin, "beyaz çalışanlara, iş başvurusunda bulunanlara ve eğitim programına katılanlara karşı farklı muamele uyguladığı" iddiaları inceleniyor.

Nike yönetimi ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "adil ve yasal istihdam uygulamalarına bağlı olduğunu" belirterek soruşturmayı "şaşırtıcı ve olağan dışı" olarak nitelendirdi.

Şirketin ayrımcılığa karşı tüm yasalara uyduğu vurgulanan açıklamada, "Programlarımızın ve uygulamalarımızın bu yükümlülüklerle uyumlu olduğuna inanıyoruz ve bu konuları ciddiye alıyoruz. EEOC ile işbirliği yapma çabalarımızı sürdüreceğiz ve dilekçeye yanıt vereceğiz." ifadeleri kullanıldı.

