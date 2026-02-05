Alperen Şengün oyundan atıldı çıldırtan hakem kararı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, deplasmanda Houston Rockets'ı 114-93 yendi. Rockets Başantrenörü Ime Udoka ve milli basketbolcu Alperen Şengün, teknik faulle oyun dışında kaldı

Abone ol

Toyota Center'da oynanan maçta Derrick White 28, Payton Pritchard 27 sayıyla takıma liderlik ederken, Neemias Queta 10 sayı, 19 ribaunt, Luka Garza 19 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Rockets'ta Kevin Durant 15 sayı, Alperen Şengün maçı 13 sayı ve 9 ribauntla oynadı.

Çalınmayan faul sonrası hakeme bağırdı

Houston Rockets Başantrenörü Ime Udoka, üçüncü çeyreğin sonunda hakemlerle tartıştığı için çift teknik faulle oyundan ihraç edilirken, milli basketbolcu Alperen Şengün de son çeyreğin ortasında, çalınmayan bir faul sonrası hakeme bağırdığı için iki teknik faulle oyun dışında kaldı.

Şengün'ün kadın hakeme "fahişe, cadaloz, cadı, sevimsiz şey" anlamlarını taşıyan "bitch" kelimesini söylediği belirtiliyor.

Spurs, Thunder'ı bu sezon 4. kez yendi

Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren iki takımın maçında son şampiyon Oklahoma City Thunder'ı 116-106 yenen San Antonio Spurs, bu sezon rakibini 4. kez mağlup etti.

Spurs'te Keldon Johnson 25 sayı, Victor Wembanyama 22 sayı, 14 ribaunt, De'Aaron Fox 15 sayı, 10 asistlik performans sergiledi.

Sakatlıklarla boğuşan Thunder'da Kenrich Williams 25 sayı, Jaylin Williams ise 24 sayı ve 12 ribauntla oynadı. Son MVP ve All-Star Shai Gilgeous-Alexander, karın kası gerilmesi nedeniyle maçta forma giyemedi.

Muhabir:Yunus Kaymaz