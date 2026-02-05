BIST 13.882
DOLAR 43,54
EURO 51,48
ALTIN 6.863,69
HABER /  GÜNCEL

Deprem uzmanından Marmara depremi uyarısı! 10 ili etkileyecek

Deprem uzmanından Marmara depremi uyarısı! 10 ili etkileyecek

Deprem uzmanı Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Marmara Denizi'nde meydana gelmesi beklenen büyük depremin yalnızca İstanbul'u değil, Marmara'ya kıyısı bulunan illeri etkileyeceğini belirterek, bu nedenle sürecin "İstanbul depremi" değil, "Marmara depremi" olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

Abone ol

 Prof. Dr. Eyidoğan, kamuoyunda sıkça kullanılan "İstanbul depremi" ifadesinin gerçeği tam olarak yansıtmadığını ifade etti.

Beklenen depremin İstanbul'un içinde değil, Marmara Denizi'nde meydana geleceğine dikkati çeken Eyidoğan, "İstanbul depremi' deniyor ya deprem, İstanbul'un içinde değil Marmara Denizi'nin içinde olacak.

7 ve üzeri bir depremin Marmara Denizi'nde gerçekleşmesi halinde, İstanbul başta olmak üzere Marmara'ya kıyısı olan 7 ila 10 il etkilenir.

Bu nedenle bu deprem bir İstanbul depremi değil, Marmara depremidir." dedi.

Eyidoğan, Marmara'da meydana gelecek 7 ve üzeri büyüklükte bir depremin yalnızca bölgeyi değil, Türkiye genelini sosyal ve ekonomik açıdan da olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

Deprem uzmanından Marmara depremi uyarısı! 10 ili etkileyecek - Resim: 0

"Yıkım sadece fayla açıklanamaz"

Şehirlerin depremden etkilenmesinde fay hattının değil, depremin büyüklüğünün belirleyici olduğuna işaret eden Eyidoğan, şöyle konuştu:

"İçinden fay geçen il var ama yıkılmıyor, faydan uzakta olup yıkılan il var. Kahramanmaraş merkezli depremlerde bunu açıkça gördük. Yani olayı yalnız faya bağlamak da gerekmiyor. Eğer olayı yalnız faya bağlasaydık, 17 Ağustos 1999 depreminde Gölcük merkezli depremde Avcılar yıkılmazdı.

Dolayısıyla büyük depremler bölge depremleridir ve hata varsa yapılarda, zeminde veya binalarda onu bulur ve yıkar. Yani böyle bir gerçek var. Yıkım yalnızca fayla açıklanamaz. Yapıdaki ve zemindeki hata büyük depremlerde mutlaka ortaya çıkar."

Eyidoğan, zemin etüdü, doğru yer seçimi ve etkin denetimin hayati öneme sahip olduğunu kaydetti.

Yanlış planlama, sıvılaşma ve heyelan alanlarına yerleşmenin büyük risk oluşturduğunu vurgulayan Eyidoğan, "Binalar için olumsuz yerlere yerleşmek birinci hata. İkinci hata böyle yerleri imara açmak. Dolayısıyla öyle yerlerin yapı yasaklı olması gerekiyor. Zemin sorunu olmasa bile inşaat sürecinde yapılan yanlışlar. Yani depreme dayanıklı yapı üretim sürecinde de ciddi eksikliklerimiz var. o nedenle bunlar bir araya gelince depremden kurtuluş ümidi yok." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Okan Buruk yen tnansferler Noa Lang ve Yaser Asprilla için konuştu
Okan Buruk yen tnansferler Noa Lang ve Yaser Asprilla için konuştu
Çocuklarda uyku düzenine dikkat! Düzensiz uyku çocukların fiziksel ve duygusal gelişimini bozuyor
Çocuklarda uyku düzenine dikkat! Düzensiz uyku çocukların fiziksel ve duygusal gelişimini bozuyor
3 ilde 'torbacı' operasyonu! 123 kişi yakalandı, yarım milyon hap ele geçirildi
3 ilde 'torbacı' operasyonu! 123 kişi yakalandı, yarım milyon hap ele geçirildi
Malatya güne depremle uyandı! AFAD ve Kandilli duyurdu
Malatya güne depremle uyandı! AFAD ve Kandilli duyurdu
İsrail Başbakanı Netanyahu, güvenlik kabinesini toplama kararı aldı
İsrail Başbakanı Netanyahu, güvenlik kabinesini toplama kararı aldı
Bursa'da tekstil fabrikasının depo bölümünde yangın
Bursa'da tekstil fabrikasının depo bölümünde yangın
Beşiktaş, Güney Koreli futbolcu Hyeon-gyu Oh'u kadrosuna kattı
Beşiktaş, Güney Koreli futbolcu Hyeon-gyu Oh'u kadrosuna kattı
Galatasaray'a imza atan Renato Nhaga'dan açıklamalar
Galatasaray'a imza atan Renato Nhaga'dan açıklamalar
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı
Galatasaray'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
Galatasaray'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
Trafik cezası düzenlemeleri içeren kanun teklifi Genel Kurul'da
Trafik cezası düzenlemeleri içeren kanun teklifi Genel Kurul'da
Galatasaray - İstanbulspor maçında yürekler ağıza geldi!
Galatasaray - İstanbulspor maçında yürekler ağıza geldi!