HABER /  SPOR

Galatasaray - İstanbulspor maçında yürekler ağıza geldi!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. maçında Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanan karşılaşmanın ikinci yarısının başında Ahmet Kutucu ile İstanbulspor kalecisi İsa Doğan kafa kafaya çarpıştı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. maçında Galatasaray evinde İstanbulspor'u konuk etti Karşılaşmada ikinci yarının hemen başında Galatasaraylı Ahmet Kutucu ile İstanbulspor'un kalecisi İsa Doğan kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın ardından İsa Doğan ambulansla hastaneye kaldırılırken, Ahmet Kutucu ise sahadaki tedavisinin ardından kenara geldi. 

Bakan Kacır: 15 milyar dolarlık yıllık ticaret hedefi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ve Paşinyan'ı tebrik etti
Donald Trump'tan İran lideri Hamaney'e tehdit
Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ile ikas Eyüpspor yenişemedi
Lübnan, İsrail'i BMGK'ye şikayete hazırlanıyor
Kuzey Ege’de fırtına feribot seferlerini vurdu
AK Parti Marmara İlçe Başkanlığı'na saldırıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı
Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçmeyi başardı
ABD basını: İran'ın yer ve format değişikliği talebi reddedildi
Bill Gates'ten Epstein açıklaması: Pişmanım ve yaptığım için özür diliyorum
Galatasaray kupada İstanbulspor’u rahat geçti
Rusya: Batı’dan Ukrayna’ya gönderilecek birlikler meşru askeri hedef olacak
