Galatasaray - İstanbulspor maçında yürekler ağıza geldi!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. maçında Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanan karşılaşmanın ikinci yarısının başında Ahmet Kutucu ile İstanbulspor kalecisi İsa Doğan kafa kafaya çarpıştı.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. maçında Galatasaray evinde İstanbulspor'u konuk etti Karşılaşmada ikinci yarının hemen başında Galatasaraylı Ahmet Kutucu ile İstanbulspor'un kalecisi İsa Doğan kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın ardından İsa Doğan ambulansla hastaneye kaldırılırken, Ahmet Kutucu ise sahadaki tedavisinin ardından kenara geldi.