Okan Buruk yen tnansferler Noa Lang ve Yaser Asprilla için konuştu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Ön tarafa Noa Lang ve Yaser Asprilla gibi iki önemli oyuncu aldık. Bize kalite katacaklar ve maç çözecekler. Orada bir sıkıntımız vardı. Ön taraftaki oyunculara büyük bir yük binmişti. Rotasyon için iyi oldu." dedi.

Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta maçında iç sahada İstanbulspor'u 3-1 yendikleri karşılaşmanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maç içerisinde Galatasaraylı Ahmed Kutucu ile İstanbulsporlu İsa Doğan'ın çarpışmasına değinen Buruk, "Üzücü bir çarpışma oldu. İkisine de geçmiş olsun. Ahmed'in önemli bir şeyi yok. İsa'da kırık oluştu gibi gözüktü. Ona da geçmiş olsun. Sakatlık olmadığı için şükrediyoruz. Az süre almış ve yeni transfer olan oyuncularımız, bu maçta oynadı. Altyapıdan 3 oyuncu sahadaydı. 9 puana ulaştık. Hedefimiz, grubu birinci sırada bitirmek. İlk yarı baskılı oynayarak istediğimizi aldık. İkinci yarıda rakip, arkaya yerleşti. Biz de topu ayağımızda tuttuk. İki takım açısından da güzel bir mücadele oldu." ifadelerini kullandı.

"Singo'ya yeni bir transfer olarak bakıyorum"

Galatasaray'ın üç kulvarda yarışmasının çok önemli olduğunu aktaran Buruk, "Trendyol Süper Lig'de birinciyiz. Türkiye Kupası'nda da birinciyiz. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile çok önemli maçlar oynayacağız. Çok önemli maçlara gireceğiz. Bu önemli maçlardan önce oyuncularımın performansını görmek önemliydi. Wilfried Singo, uzun zaman sonra sahalara döndü. Singo'ya yeni bir transfer olarak bakıyorum. O da oynamayı çok istiyordu. Onu, güvenli şekilde oynatmak istedik. Onun geri dönmesi sevindirici." diye konuştu.

Transferin son günlerine girdiklerini kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Ön tarafa Noa Lang ve Yaser Asprilla gibi iki önemli oyuncu aldık. Bize kalite katacaklar ve maç çözecekler. Orada bir sıkıntımız vardı. Ön taraftaki oyunculara büyük bir yük binmişti. Rotasyon için iyi oldu. Orta saha için bir arayışımız oldu. Her istediğinizi alamayabiliyorsunuz. Devre arasında transfer yapmak kolay değil. İstediğimiz ve düşündüğümüz oyuncular olmadı. İstemediğim bir oyuncuyu aldıktan sonra transfer yapmanın bir anlamı yok. Genç bir oyuncuya gittik. Renato Nhaga, ileriye dönük bir yatırım. Maçlarına baktık. Şu anda kadroda yer alabilecek bir oyuncu. Onun dışında gözüken bir transferimiz yok." şeklinde konuştu.

Ara transferde kadroyu genişlettiklerini dile getiren Buruk, "Mario Lemina'nın Juventus maçında cezalı olması, bizim için dezavantaj. Buna da bir çözüm bulacağız. Avrupa'da bu büyük maçları oynamış oyuncuları, bu karşılaşmada kullanmak istiyoruz. Kadro genişliği olarak sezon başına göre daha iyiyiz. Daha iyi de olabilirdik. Her takım için geçerli bu. Şu anda saha içine odaklanmalıyız. Burada başkanımız, yönetim kurulumuz ve Abdullah Kavukcu, çok iyi niyetli. Oyuncu izleme ekibimizin çalışmaları da var. Bazen parayla alamadığınız oyuncular oluyor. Bundan önceki senelerde filmin sonunu mutlulukla bitirdik. Yine bunu yapacağız. Buna inanıyorum. Sadece artık sahaya odaklanmamız gerekiyor. Transfer döneminden çıktığımız her zaman daha iyi oynamaya başladık. Bundan sonra daha iyi bir Galatasaray göstermek istiyoruz. Sorular hep transferlerle ilgili oluyor. Benim için de bu çok zor. Ben sahaya odaklanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Singo'nun durumuna değinen Buruk, "Singo'nun bugün süre alması önemliydi. Maçların gidişatına göre karar vereceğiz. Juventus maçı için sonra karar veririz. Sallai gibi çok yönlü bir oyuncumuz var. Onu farklı yerlerde kullanabiliriz. Çok iyi orta saha oyuncularına da sahibiz. Ön tarafa da 2 oyuncumuzun gelmesi, derinlik oluşturdu. Sakatlıktan çıkmış bir Yunus Akgün var. Onu dinlendirdik. Ağrıları vardı. Son günlerde çok daha iyi. Barış Alper Yılmaz da biraz dinlendi. Leroy Sane de umarım sakatlıktan çıkacak. Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçında oynar mı bilmiyorum. Öndeki dörtlü hattımız, daha iyi olacak. Gabriel Sara'nın da performansı yükseldi." değerlendirmesinde bulundu.

Real Betis'in oyuncusu Sergi Altimira ile ilgilendiklerini dile getiren Buruk, şunları kaydetti:

"Kulüp yerine oyuncu alamadı. Bu yüzden de Altimira'yı satmadı. Gecemizi ve gündüzümüzü bu işe veriyoruz. Ekibimle inanılmaz bir çalışma yapıyoruz. Saatlerce futbolcu izliyoruz. Bazen istedikleriniz gerçekleşmiyor. Transfer işi böyledir. Siz, kulübü ikna etseniz, oyuncu Türkiye'ye gelmek istemeyebiliyor. Burada bir denge var. Genç bir oyuncuyu buraya getirmek zor. 3 tane beğendiğimiz genç oyuncu ile görüştük. Gelmek istemediler. Süper Lig'i düşüş olarak görüyorlar. Direkt oynayan oyuncuyu da kimse vermiyor. Çok absürt rakamlar ortaya çıkabiliyor. İyi niyetin farkına varmak gerekiyor. Her şey Galatasaray için. Galatasaray mutlu oldu mu hepimiz mutlu oluyoruz. Sorumlu olduğumuz bir taraftar var. Onlar için her şeyi yapmaya hazırız. Beni mutlu edecek transferleri kadromuza kattık. Transfer işini bir kenara bırakıp, futbola odaklanmamız lazım. Eleştiriler haklı mı? Kimsenin haksız olduğunu söyleyemeyiz. Harcanan çok büyük bir meblağ var. 'Galatasaray para harcamadı.' diyemezsiniz. Victor Osimhen'i almak, Türkiye'de bir takımın yapabileceği bir şey değildi. Yönetimi koruduğumu düşünmeyin. Eleştiri tabii ki olacak. Bunun yanında iyi yapılan şeyleri de görmek lazım."

Sportif direktörle çalışma fikri ile ilgili konuşan Buruk, "Kendimle ilgili olan kısma bakıyorum. Galatasaray'da geçirdiğim 3,5 sene, benim için çok önemli. Çok önemli tecrübe kazandım. Ben bir teknik adam olarak takımımı en iyi duruma getirmek istiyorum. Bu işe ben karar vermiyorum." dedi.