Bakan Kacır: 15 milyar dolarlık yıllık ticaret hedefi...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi 2. Dönem Toplantısı'na katıldıklarını belirterek, "Akdeniz'in güçlü iki devleti olarak, potansiyelimizi yansıtır şekilde yatırım, sanayi ve teknolojide kapsamlı projelerle ilişkilerimize ivme katacağız." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu toplantıya katılımına ilişkin bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi'nin başkanlıklarında Kahire'de gerçekleştirilen Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi 2. Dönem Toplantısı'na katıldıklarını kaydeden Kacır, "Akdeniz'in güçlü iki devleti olarak, potansiyelimizi yansıtır şekilde yatırım, sanayi ve teknolojide kapsamlı projelerle ilişkilerimize ivme katacağız. 15 milyar dolarlık yıllık ticaret hedefine ulaşmamızı sağlayacak adımlar atmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu