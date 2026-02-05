BM'den Seyfülislam Kaddafi çağrısı

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu, Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin öldürülmesine ilişkin şeffaf soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu’ndan (UNSMIL) yapılan açıklamada, misyonun Libya’nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin öldürülmesinden derin üzüntü duyulduğu bildirildi. Açıklamada, Seyfülislam'ın ailesine taziye dileklerinde bulunularak, “Misyon, hukukun üstünlüğünü zedeleyen, insan hayatının kutsallığını ihlal eden ve Libya'da barış ile istikrarı tehdit eden bu cinayeti ve benzer tüm şiddet eylemlerini şiddetle kınamaktadır” denildi.

Libya'daki tüm taraflara itidal çağrısı yapılan açıklamada, “Misyon, yetkili Libya makamlarını, sorumluları tespit etmek ve failleri adalete teslim etmek için bu suçla ilgili hızlı ve şeffaf bir soruşturma yürütmeye ve Libya'daki bu şiddet modeline son vermek için kararlı önlemler almaya çağırmaktadır” ifadeleri kullanıldı.