BIST 13.882
DOLAR 43,54
EURO 51,48
ALTIN 6.863,69
HABER /  GÜNCEL  /  YOL DURUMU

İstanbul'da bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

Abone ol

Kentte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nde, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde ve bağlantı yollarında araçlar güçlükle ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kartal'dan başlayan yoğunluk, Avrasya Tüneli girişine kadar ulaşıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi, Acıbadem ve Altunizade mevkilerinde de araçlar yavaş seyrediyor.

TEM Otoyolu'nun Sancaktepe ve Ümraniye kısımlarında da trafik yavaş ilerliyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki trafik, Ataşehir'de başlayıp köprü girişine kadar uzanıyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun birçok noktasında trafik yoğunluğu oluştu. D-100 kara yolunun Zeytinburnu, Edirnekapı, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu mevkilerinde araçlar güçlükle ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Ankara istikametinde Gaziosmanpaşa'dan Seyrantepe'ye kadar trafik ağır seyrediyor.

Öte yandan, vatandaşlar tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi CepTrafik Haritası'na göre trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 54, Anadolu Yakası'nda yüzde 72, kent genelinde ise yüzde 62'lere ulaştı.

ÖNCEKİ HABERLER
TIME'dan dikkat çeken Hamaney kapağı! Suikast mesajı mı verildi? Akıllara Kaddafi ve Saddam geldi
TIME'dan dikkat çeken Hamaney kapağı! Suikast mesajı mı verildi? Akıllara Kaddafi ve Saddam geldi
Öldürdü, yaktı, ateşe verdi... Vahşi cinayeti böyle anlattı: Bağ evine götürüp...
Öldürdü, yaktı, ateşe verdi... Vahşi cinayeti böyle anlattı: Bağ evine götürüp...
"Futbolda bahis" ve "Şike" iddialarına ilişkin 52 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
"Futbolda bahis" ve "Şike" iddialarına ilişkin 52 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
Epstein belgelerinde adı geçiyor! Bill Gates pişmanmış
Epstein belgelerinde adı geçiyor! Bill Gates pişmanmış
Konyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı
Konyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı
Yeni belgeler çıktı Şamil Tayyar Epstein'in asıl amacı açıkladı! Olay FETÖ benzetmesi
Yeni belgeler çıktı Şamil Tayyar Epstein'in asıl amacı açıkladı! Olay FETÖ benzetmesi
Deprem uzmanından Marmara depremi uyarısı! 10 ili etkileyecek
Deprem uzmanından Marmara depremi uyarısı! 10 ili etkileyecek
Okan Buruk yen tnansferler Noa Lang ve Yaser Asprilla için konuştu
Okan Buruk yen tnansferler Noa Lang ve Yaser Asprilla için konuştu
Çocuklarda uyku düzenine dikkat! Düzensiz uyku çocukların fiziksel ve duygusal gelişimini bozuyor
Çocuklarda uyku düzenine dikkat! Düzensiz uyku çocukların fiziksel ve duygusal gelişimini bozuyor
3 ilde 'torbacı' operasyonu! 123 kişi yakalandı, yarım milyon hap ele geçirildi
3 ilde 'torbacı' operasyonu! 123 kişi yakalandı, yarım milyon hap ele geçirildi
Malatya güne depremle uyandı! AFAD ve Kandilli duyurdu
Malatya güne depremle uyandı! AFAD ve Kandilli duyurdu
İsrail Başbakanı Netanyahu, güvenlik kabinesini toplama kararı aldı
İsrail Başbakanı Netanyahu, güvenlik kabinesini toplama kararı aldı