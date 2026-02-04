Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ile ikas Eyüpspor yenişemedi

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Gençlerbirliği ile ikas Eyüpspor, ilk yarıda atılan gollerle 2-2 berabere kaldı.

12. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Cihan Çanak'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Varesanovic, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

22. dakikada VAR odasından gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, Onyekuru'nun ortasında Calegari'nin ceza sahasında topa elle müdahale ettiğini belirterek penaltı kararı verdi.

24. dakikada penaltıyı kullanan Ensar Kemaloğlu, takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0.

34. dakikada konuk ekip farkı bire indirdi. Calegari ile paslaşarak sağdan ceza sahasına giren Angel Torres'in, dar açıya rağmen ayak içiyle uzak köşeye yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 2-1.

44. dakikada ikas Eyüpspor beraberlik golünü buldu. Calegari'nin ceza sahası yayının dışında yerde kaldığı pozisyonda Eyüpspor, serbest vuruş kazandı. Topun başına gelen Angel Torres'in hafif sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak bir kez daha ağlara gitti: 2-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 2-2 berabere tamamlandı.

58. dakikada soldan ceza sahasına giren Traore topu içeriye çevirdi. Varesanovic'in yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Marcos Felipe, gole izin vermedi.

84. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrası topu önünde bulan Tongya'nın sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

Karşılaşma, ilk yarıda atılan gollerle 2-2 sona erdi. Bu sonuçla puanını Gençlerbirliği 7'ye, ikas Eyüpspor ise 4'e çıkardı.