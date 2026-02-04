BIST 13.891
Kuzey Ege’de fırtına feribot seferlerini vurdu

Kuzey Ege’de beklenen fırtına nedeniyle yarın Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm feribot seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında ise yalnızca belirli saatlerde sefer yapılacak, tarifedeki diğer seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilmeyecek.

Kuzey Ege'de yarın fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattındaki feribot seferlerinin tamamı ile Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferleri yapılamayacak.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 09.00 ve 17.00, Gökçeada'dan saat 07.00 ve 15.00 seferlerinin yapılacağı, tarifede bulunan planlı diğer seferlerin iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada, Geyikli-Bozcaada hattında ise tarifede bulunan planlı tüm seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği kaydedildi.

