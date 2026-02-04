BIST 13.891
AK Parti Marmara İlçe Başkanlığı'na saldırıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

AK Parti Marmara İlçe Başkanlığı'na saldırıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

Balıkesir'de AK Parti Marmara İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırıda bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı.

AK Parti Marmara İlçe Başkanlığı binasına dün akşam yapılan taşlı saldırının ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, şüphelinin D.Y.B. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, sosyal medya platformundaki hesabından, saldırının sadece partilerine değil demokrasiye yapılan bir saldırı olduğunu belirtti.

Şüphelinin saldırının ardından CHP Marmara Gençlik Kolları başkanıyla bir sofrada buluştuğunu öne süren Aydemir, şunları kaydetti:

"Bu tablo bize yabancı değil, Edremit ve Sındırgı'da da gördük. Şimdi de Marmara'da yaşıyoruz. Alkol al saldır, sonra masaya devam et. Bu ne rahatlık, bu ne pervasızlık. İşte CHP siyasetinin sokağa yansıyan gerçek yüzü budur. AK Parti teşkilatları olarak yapılan hain saldırının takipçisi olacağız. Milletimizin bize verdiği bu emanete sahip çıkacağız. Bu tür hain saldırılar, AK Parti teşkilatlarını hiçbir şekilde yıldıramaz."

