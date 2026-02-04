BIST 13.891
DOLAR 43,52
EURO 51,38
ALTIN 6.874,79
HABER /  DÜNYA

Lübnan, İsrail'i BMGK'ye şikayete hazırlanıyor

Lübnan, İsrail'i BMGK'ye şikayete hazırlanıyor

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, ülkenin güney sınır bölgesine kimyasal maddeler püskürten İsrail'i, incelemelerin tamamlanmasının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) şikayet edeceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Şubat'ta Lübnan'ın güneyinde sınır hattındaki bazı yerleşimlere içeriği henüz belirlenemeyen kimyasal maddeler atmasına ilişkin Tarım Bakanlığı ile koordinasyon halinde gerekli adımların atılmaya başlandığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in tarım arazileri ve bahçelerin üzerine zehirli maddeler ve pestisitler püskürtme şeklindeki saldırılarının belgelenmesi amacıyla ilgili işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığının, kimyasal maddelerin niteliğine ilişkin yürütülen incelemenin tamamlanmasının ardından İsrail'i BMGK'ye şikayet edeceği belirtildi.

