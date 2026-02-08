BIST 13.522
Bakan Tunç'tan, Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'i hedef alan paylaşımlara tepki

Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i hedef alan paylaşımlara tepki gösteren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ''Seçilmiş bir kamu görevlisine ve milli iradeye yönelen bu nefret dili, hukuk ve vicdan önünde mutlaka karşılığını bulacaktır." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i hedef alan sosyal medya paylaşımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tunç, yaptığı açıklamada, Güneş'e yönelik sosyal medyada paylaşılan ve suç teşkil eden ifadelerle ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kamu barışına karşı suçlar kapsamında Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi gereğince "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılarak şüphelinin gözaltına alındığını anımsattı.

ADLİ SÜREÇ TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR

Adli sürecin titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"Bir kadını kılık kıyafeti, inancı ve yaşam tarzı üzerinden hedef alan, onurunu ve kişiliğini aşağılamaya yönelik bu çirkin ve ayrımcı ifadeler asla kabul edilemez. Seçilmiş bir kamu görevlisine ve milli iradeye yönelen bu nefret dili, hukuk ve vicdan önünde mutlaka karşılığını bulacaktır."

