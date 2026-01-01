İran'da ekonomi protestoları sürüyor Pezeşkiyan'ın itirafları olay oldu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, halkın memnuniyetsizliğini kabul ederek, mevcut sorunlardan hükümetin sorumlu olduğunu belirtti ve yetkililere ABD gibi dış aktörleri suçlamamaları çağrısında bulundu.

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle 28 Aralık Pazar günü Tahran Kapalı Çarşı'da başlayan ve ardından Meşhed, Kerec, Keşm, Melard, Kirman, Hamedan ve Şiraz olmak üzere farklı illere yayılan protestolar sürüyor

Başkentin en büyük çarşısı Büyük Kapalı Çarşı'da bazı esnaf kepenk kapattı.

İran basınına göre, Çehar Mahal Bahtiyari eyaletini ziyaretinde konuşan Pezeşkiyan, sorunların çözümündeki başarı düzeyinin büyük ölçüde zihniyete ve yaklaşıma bağlı olduğunu söyledi.

"İnsanlar memnun değilse, bu bizim hatamızdır suçu ABD veya başkalarında aramayın"

Halkın memnuniyetsizliğini ortadan kaldırmak için hükümetin etkili hizmetler sunması, kaynakları doğru yönetmesi, ekonomik ve sosyal sorunlara pratik çözümler bulması gerektiğini kaydeden Pezeşkiyan, "İnsanlar memnun değilse, bu bizim hatamızdır. Suçu ABD veya başkalarında aramayın. Sorumluluk bizdedir." dedi.

İran Cumhurbaşkanı konuşmasında ayrıca, bazı ürünlerin ithalatı için ithalatçılara devletin belirlediği düşük kur üzerinden döviz sağlanması uygulamasını sonlandırma kararı aldıklarını bildirdi.

İran'da yeni Merkez Bankası Başkanı

İran Meclisi, Muhammed Rıza Ferzin yerine Merkez Başkanlığı koltuğuna oturan Abdülnasır Himmeti'yi yeni Merkez Bankası Başkanı olarak onayladı.

Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, Himmeti'nin "enflasyonun düşürülmesi, döviz rantının ortadan kaldırılarak dövizin kontrol altına alınması ve bankacılık sisteminin düzenlenmesi" şeklindeki üç ana programla faaliyet yürüteceğini belirtti.