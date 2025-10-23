BIST 10.622
DOLAR 41,98
EURO 48,81
ALTIN 5.566,02
HABER /  DÜNYA

Mesud Pezeşkiyan: Türkiye'nin petrolü yok ama durumları bizden daha iyi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mesud Pezeşkiyan: Türkiye'nin petrolü yok ama durumları bizden daha iyi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesindeki ekonomik sistemi eleştirerek, "Türkiye, Japonya ve Kore’nin petrolü ve gazı yok ama durumları bizden daha iyi." dedi.

Abone ol

İran merkezli "Entekhab" haber sitesine göre Pezeşkiyan, Urumiye kentindeki bir toplantıda yaptığı konuşmada ülkesindeki ekonomik sistemi ve yetkilileri eleştirdi.

Pezeşkiyan, ‍‍‍"Türkiye'nin petrolü ve gazı yok, Japonya ve Kore'nin de yok. Onlar petrol satın alıyor ama durumları bizden daha iyi, yaşam koşulları da çok iyi. Bizim petrol ve gazımız var ama açız. sorunlarımız var. Peki sorun nerede?" dedi.

Bu zamana kadar ülkedeki eksikliklerin "daha çok petrol satarak telafi edilmesinden" şikayet eden İran Cumhurbaşkanı, "Sorun bizde. Nasıl oluyor da hem petrol ve gaz satıyoruz hem halk sıkıntı çekiyor? Suç bizde." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı, ülkesinin içerisinde bulunduğu ekonomik sorunları aşması için petrol dışı ürünlerin üretimi ve ihracatına önem verilmesi gerektiğini kaydetti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Galatasaray'ın Bodo zaferiyle ilgili çarpıcı yorumlar! Ahmet Çakar: Yüzyıl başladı
Foto Galeri Galatasaray'ın Bodo zaferiyle ilgili çarpıcı yorumlar! Ahmet Çakar: Yüzyıl başladı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Marmara'da eylül yağışları uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 65 azaldı
Marmara'da eylül yağışları uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 65 azaldı
Ara seçim sonrası istifa! Kabinede kritik değişiklik!
Ara seçim sonrası istifa! Kabinede kritik değişiklik!
Bartın'da üniversiteli Edanur'u alkollü sürücü hayattan kopardı
Bartın'da üniversiteli Edanur'u alkollü sürücü hayattan kopardı
Burdur Gölü'nün çevresi için rehabilitasyon projesi başlatıldı
Burdur Gölü'nün çevresi için rehabilitasyon projesi başlatıldı
Ülker, sürdürülebilirlikte 10 yıllık hedeflerini aştı
Ülker, sürdürülebilirlikte 10 yıllık hedeflerini aştı
Akıllara durgunluk veren ölüm! Tamir etmek istedi...
Akıllara durgunluk veren ölüm! Tamir etmek istedi...
Limak Çimento'nun Anka Fabrikası CSC Platinum Sertifikası aldı
Limak Çimento'nun Anka Fabrikası CSC Platinum Sertifikası aldı
Sur Yapı "Eve Geç Kalma Türkiye" kampanyasını tanıttı
Sur Yapı "Eve Geç Kalma Türkiye" kampanyasını tanıttı
Oyuncu Ufuk Bayraktar sevenlerini şoke etmişti! Hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Oyuncu Ufuk Bayraktar sevenlerini şoke etmişti! Hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Abdi İbrahim oftalmoloji alanındaki yeni ürününu sundu
Abdi İbrahim oftalmoloji alanındaki yeni ürününu sundu
Eriş'e "En Yenilikçi Unlu Mamul" ödülü
Eriş'e "En Yenilikçi Unlu Mamul" ödülü
Koç altın madenini sattı! Türkiye Varlık Fonu İvrindi'de milyarlık altın rezervi buldu
Koç altın madenini sattı! Türkiye Varlık Fonu İvrindi'de milyarlık altın rezervi buldu