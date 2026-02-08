Fed belirsizliği emtiayı sarstı: Gümüş düştü, altın direndi

Emtia piyasalarında haftaya satış baskısıyla başlayan fiyatlar, Fed’in faiz patikasına ilişkin beklentilerin yumuşamasıyla hafta sonuna doğru toparlanma sinyali verdi. Gümüş sert düşüş yaşarken, altın güvenli liman talebiyle pozitif ayrıştı.

ABD’de hükümetin kısmi kapanmasının sona ermesine rağmen tarım dışı istihdam verisinin ertelenmesi, iş gücü piyasasına ilişkin belirsizliği artırdı. Alternatif göstergelerin zayıflamaya işaret etmesi ise faiz indirimi beklentilerinin yeniden masaya gelmesine neden oldu.

Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson’ın “temkinli iyimser” değerlendirmesi ve San Francisco Fed Başkanı Mary Daly’nin olası faiz indirimlerine kapının açık olduğunu söylemesi, piyasalarda risk iştahını destekledi. Bu gelişmeler emtia fiyatlarındaki kayıpların sınırlanmasına yardımcı oldu.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER ETKİLİ OLDU

Hafta boyunca jeopolitik cepheden gelen çelişkili mesajlar fiyatlamalarda belirleyici oldu. ABD-İran görüşmelerinin yeniden başlaması ve Rusya-Ukrayna hattındaki esir takası anlaşması risk primini düşürürken, ABD-Çin ilişkilerindeki olumlu mesajlar da piyasalardaki tansiyonu kısmen azalttı.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi haftayı yüzde 4,21 seviyesinde tamamlarken dolar endeksi yüzde 0,7 yükseldi. Güçlenen dolar, özellikle değerli metaller üzerinde baskı yarattı.

DEĞERLİ METALLERDE ALTIN POZİTİF AYRIŞTI

Hafta boyunca değerli metallerde genel tablo zayıf kaldı. Güvenli liman talebinin azalmasıyla gümüş başta olmak üzere birçok metal gerilerken, altın haftayı yükselişle kapatan tek değerli metal oldu.

Gümüş fiyatı iki haftadır süren düşüş trendini sürdürürken, yüksek kaldıraçlı pozisyonların çözülmesi satış baskısını artırdı. Altında ise dalgalı seyre rağmen yukarı yönlü eğilim korundu. Haftalık bazda altın yüzde 2,4 değer kazanırken, platin yüzde 3,7, gümüş yüzde 6,5 ve paladyum yüzde 1 geriledi.

BAZ METALLER VE ENERJİ GERİLEDİ

Baz metaller cephesinde Çin Yeni Yılı öncesi talep endişeleri ve stok artışları fiyatları baskıladı. Çinko, bakır, nikel, alüminyum ve kurşun haftayı düşüşle tamamladı.

Petrol fiyatları da dalgalı bir haftanın ardından geriledi. ABD-İran hattındaki yumuşama sinyalleri ve güçlü dolar talebi sınırlarken, Orta Doğu’daki gerilim ve ABD stoklarındaki düşüş fiyatlardaki kaybı kısmen frenledi. Brent petrol haftayı yüzde 3 düşüşle tamamlarken, doğal gaz fiyatları arz artışı nedeniyle sert geriledi.

TARIM EMTİALARINDA KARIŞIK GÖRÜNÜM

Tarım emtialarında ise karışık bir seyir izlendi. Soya fasulyesi ve mısır yükselirken, buğday geriledi. Brezilya’da rekor üretim beklentisi kahve fiyatlarını aşağı çekerken, şeker ve pamuk da düşüş kaydetti.