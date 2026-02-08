Prof. Dr. Bektaş "İstanbul depremi için senaryo netleşiyor" diyerek uyardı

Prof. Dr. Osman Bektaş olası İstanbul depremi için yeni değerlendirmede bulundu. İstanbul depremi için senaryonun netleştiğini aktaran Bektaş, "Depremin büyüklüğü M6,2 - M6,4 seviyesinde kalsa dahi tehlike büyük. Özellikle Avcılar hattındaki "basen etkisi" ve zemin büyütmesi, sismik dalgaların şiddetini M7 seviyesine çıkarabilir" dedi.

Uzman isimler İstanbul depremiyle ilgili değerlendirmelerini sürdürüyor. Prof. Dr. Osman Bektaş olası İstanbul depremi için yeni bir değerlendirmede bulundu.

"İSTANBUL DEPREMİ İÇİN SENARYO NETLEŞİYOR"

Beklenen İstanbul depremi için senaryonun netleştiğini aktaran Bektaş, "Orta Marmara Sırtı'ndaki ince ve kırılgan kabuk, sığ bir depremsellikle kırılabilir" dedi.

SİLİVRİ DEPREMİNİ HATIRLATTI: "KIRILMAYI DURDURMA POTANSİYELİNE SAHİP"

Bektaş açıklamasının devamında, "Ancak doğudaki Çınarcık Çukuru’nun termal bariyeri, kırılmayı durdurma potansiyeline sahip; tıpkı 2025 Silivri depreminin Kumburgaz Çukurunda durması gibi" ifadelerini kullandı.

"TEHLİKE BÜYÜK"

Bektaş sonrasında ise şunları söyledi:

"Depremin büyüklüğü M6,2 - M6,4 seviyesinde kalsa dahi tehlike büyük. Özellikle Avcılar hattındaki "basen etkisi" ve zemin büyütmesi, sismik dalgaların şiddetini M7 seviyesine çıkarabilir. Unutmayalım; sarsıntı büyüklüğü değil, zeminin buna verdiği tepki yıkar.