BIST 13.522
DOLAR 43,60
EURO 51,59
ALTIN 6.943,53
HABER /  GÜNCEL

Prof. Dr. Bektaş "İstanbul depremi için senaryo netleşiyor" diyerek uyardı

Prof. Dr. Bektaş "İstanbul depremi için senaryo netleşiyor" diyerek uyardı

Prof. Dr. Osman Bektaş olası İstanbul depremi için yeni değerlendirmede bulundu. İstanbul depremi için senaryonun netleştiğini aktaran Bektaş, "Depremin büyüklüğü M6,2 - M6,4 seviyesinde kalsa dahi tehlike büyük. Özellikle Avcılar hattındaki "basen etkisi" ve zemin büyütmesi, sismik dalgaların şiddetini M7 seviyesine çıkarabilir" dedi.

Abone ol

Uzman isimler İstanbul depremiyle ilgili değerlendirmelerini sürdürüyor. Prof. Dr. Osman Bektaş olası İstanbul depremi için yeni bir değerlendirmede bulundu.

"İSTANBUL DEPREMİ İÇİN SENARYO NETLEŞİYOR"

Beklenen İstanbul depremi için senaryonun netleştiğini aktaran Bektaş, "Orta Marmara Sırtı'ndaki ince ve kırılgan kabuk, sığ bir depremsellikle kırılabilir" dedi.

SİLİVRİ DEPREMİNİ HATIRLATTI: "KIRILMAYI DURDURMA POTANSİYELİNE SAHİP"

Bektaş açıklamasının devamında, "Ancak doğudaki Çınarcık Çukuru’nun termal bariyeri, kırılmayı durdurma potansiyeline sahip; tıpkı 2025 Silivri depreminin Kumburgaz Çukurunda durması gibi" ifadelerini kullandı.

"TEHLİKE BÜYÜK"

Bektaş sonrasında ise şunları söyledi:

"Depremin büyüklüğü M6,2 - M6,4 seviyesinde kalsa dahi tehlike büyük. Özellikle Avcılar hattındaki "basen etkisi" ve zemin büyütmesi, sismik dalgaların şiddetini M7 seviyesine çıkarabilir. Unutmayalım; sarsıntı büyüklüğü değil, zeminin buna verdiği tepki yıkar.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş-Corendon Alanyaspor maçının VAR hakemi belli oldu
Beşiktaş-Corendon Alanyaspor maçının VAR hakemi belli oldu
Bu hafta 7 şehrimizde daha kura heyecanını paylaşacağız
Bu hafta 7 şehrimizde daha kura heyecanını paylaşacağız
Fed belirsizliği emtiayı sarstı: Gümüş düştü, altın direndi
Fed belirsizliği emtiayı sarstı: Gümüş düştü, altın direndi
Karanlıkta telefon kullanımı miyopiyi hızlandırıyor
Karanlıkta telefon kullanımı miyopiyi hızlandırıyor
Bakan Tunç'tan, Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'i hedef alan paylaşımlara tepki
Bakan Tunç'tan, Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'i hedef alan paylaşımlara tepki
Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli'den özür diledi iddiasıyla ilgili açıklama
Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli'den özür diledi iddiasıyla ilgili açıklama
YÖK son dakika duyurdu! Sistemde büyük değişiklik yapılacak: 7 pilot ilde başlıyor...
YÖK son dakika duyurdu! Sistemde büyük değişiklik yapılacak: 7 pilot ilde başlıyor...
Yerlikaya duyurdu: Yurt dışındaki 15 suçlu Türkiye'ye getirildi
Yerlikaya duyurdu: Yurt dışındaki 15 suçlu Türkiye'ye getirildi
Meriç Nehri'nde su seviyesi arttı; DSİ 'turuncu alarm' uyarısında bulundu
Meriç Nehri'nde su seviyesi arttı; DSİ 'turuncu alarm' uyarısında bulundu
İYİ Partili isim, AK Partili belediye başkanını kıyafeti üzerinden aşağıladı hakaret etti
İYİ Partili isim, AK Partili belediye başkanını kıyafeti üzerinden aşağıladı hakaret etti
Trump karar verdi, o ülkede her şey değişti! Oteller kapandı, çalışma saatleri değişti
Trump karar verdi, o ülkede her şey değişti! Oteller kapandı, çalışma saatleri değişti
Muhalefete Metropoll anketi şoku Şamil Tayyar paylaştı: Tümden çökeceği anlaşılıyor
Muhalefete Metropoll anketi şoku Şamil Tayyar paylaştı: Tümden çökeceği anlaşılıyor