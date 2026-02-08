Epstein’ın son gecesinin sırrı: Kilitli hücreye gece kim girdi?
Müfettiş raporuna yansıyan yeni iddia gündem yarattı. 2019’da cezaevinde yaşamına son verdiği açıklanan fuhuş ağı kurucusu Epstein’ın, ölümünden kısa süre önce kaldığı kilitli hücreye gece saatlerinde bir kişinin girdiği öne sürüldü. Rapordaki bu detay, olayla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.
ABD’de fuhuş patronu Jeffrey Epstein’ın reşit olmayan kızların cinsel istismarı suçundan yattığı cezaevinde 2019’da intihar ettiği açıklanmıştı. Epstein’ın (66) New York’taki Metropolitan Cezaevi’nde kilitli tutulduğu hücrede, çarşaf parçasıyla kendisini astığı, ölüsünün 10 Ağustos 2019 sabahı bulunduğu bildirilmişti. Ancak 30 Ocak’ta yayınlanan Epstein belgeleri arasındaki Adalet Bakanlığı müfettiş raporunda şüpheli bir durumdan bahsediliyor.
Rapora göre, cezaevinin kamera kayıtlarını inceleyen müfettişler, 9 Ağustos 2019 akşamı, saat 22:39’da Epstein’ın hücresine doğru giden turuncu bir ışık parlaması tespit etti.
Bir mahkuma ait olduğu sanılan bu görüntünün sırrı ve Epstein’in ölüm saati, hücreyi gören iki kameranın o gün arızalanması nedeniyle çözülemedi. Bir kameranın çektiği bir videoda ise kesinti yapıldığı öne sürülüyor
ÇİFTLİĞE İKİ KIZ GÖMÜLMÜŞ
Bir e-postaya göre, Epstein’ın ölümü, şiddet dolu cinsel ilişki sırasında boğularak öldürülen iki yabancı kızın çiftliğine gömülmesini emrettiğinin ortaya çıkmasının ardından gerçekleşti. Epstein’ın New Mexico’daki Zorro Çiftliği’nde çalışmış biri olduğunu söyleyen meçhul kişinin yazdığı, federal soruşturma bürosu FBI’ın eline geçen e-postada, öldürülen kız çocuklarının, cinsel istismar çiftliğine gömülmesini Epstein ve suç ortağı Ghislaine Maxwell emretmiş.