İsrail: ABD–İran arasında anlaşma olsa bile askeri seçenek masada

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Washington ile Tahran arasında yürütülen müzakereleri “değersiz” olarak nitelendirerek, olası bir anlaşmanın İsrail’i askeri adım atmaktan alıkoymayacağını söyledi. İsrail yönetimi, İran’a ilişkin güvenlik kaygılarının sürdüğünü vurguladı.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temaslara ilişkin yaptığı açıklamalarda, muhtemel bir anlaşmanın İsrail açısından bağlayıcı olmayacağını belirtti. DW'de yer alan habere göre Cohen, Washington–Tahran hattında varılabilecek bir mutabakatın “hiçbir değer taşımadığını” savunarak, askeri seçeneğin her koşulda gündemde tutulduğunu ifade etti.

İsrail basınında yer alan değerlendirmelere göre Cohen, mevcut İran yönetimiyle yapılacak herhangi bir anlaşmanın kalıcı çözüm sunmayacağını ileri sürdü. Cohen, bu çerçevede, “Mevcut Tahran rejimiyle yapılacak bir anlaşmanın hiçbir değeri yok; tek çözüm İran’da bir rejim değişikliğidir” ifadelerini kullandı. İran’da yaşanacak olası bir rejim değişikliğinin, bölgedeki birçok ülkenin çıkarına olacağını iddia etti.

“TEHDİT GÖRÜRSEK HAREKETE GEÇERİZ”

Enerji Bakanı Cohen, ABD ile İran arasındaki müzakereler devam etse bile İsrail’in tutumunun net olduğunu belirterek, “Bir anlaşma yapılması durumunda dahi, İsrail’e yönelik bir tehdit tespit edersek ve zorunlu görürsek harekete geçeriz” dedi. Cohen’in açıklamaları, İsrail’in diplomatik süreçlerden bağımsız olarak güvenlik politikalarını şekillendirmeye devam edeceği mesajı olarak değerlendirildi.

ABD’li ve İranlı yetkililer, 6 Şubat Cuma günü Umman’ın başkenti Maskat’ta, son aylarda yükselen gerilimin düşürülmesi amacıyla bir araya gelmişti. Görüşmelerin ardından yapılan açıklamalarda ayrıntı paylaşılmazken, temasların “olumlu bir atmosferde” geçtiği belirtilmişti. Müzakerelerin devamına ilişkin ise henüz kesin bir takvim açıklanmadı.

NETANYAHU YENİDEN WASHİNGTON YOLUNDA

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen’in de üyesi olduğu İsrail Güvenlik Kabinesi’nin, gün içinde İran dosyasını ele almak üzere yeniden toplanması bekleniyor. Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, İran’la sürdürülen müzakereleri ABD Başkanı Donald Trump ile değerlendirmek üzere çarşamba günü Washington’a gitmesi planlanıyor. Netanyahu’nun, geçen yıl Trump’ı beş kez ziyaret ettiği hatırlatılıyor.

İSRAİL DAHA KAPSAMLI ŞARTLAR TALEP EDİYOR

İsrail yönetimi, ABD ile İran arasında yapılacak herhangi bir anlaşmanın yalnızca nükleer programla sınırlı kalmamasını istiyor. Tel Aviv, olası bir mutabakatta İran’ın balistik füze programının sınırlandırılmasını ve bölgedeki müttefiklerine verdiği desteğin sona erdirilmesini talep ediyor. İsrail, İran’ın nükleer ve füze kapasitesini kendi güvenliği açısından “varoluşsal tehdit” olarak nitelendiriyor.

Buna karşılık Tahran yönetimi, müzakerelerin yalnızca nükleer program başlığıyla yürütülebileceğini vurguluyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik talepleri kesin bir dille reddettiklerini belirtti. Arakçi, “Savaş durumunda bile uranyum zenginleştirmeden vazgeçmeyiz. Kimse bize nasıl davranmamız gerektiğini dikte edemez” ifadelerini kullandı.

Arakçi ayrıca, ABD’nin bölgeye askeri gemiler sevk etmesinin İran’ı caydırmadığını söyleyerek, “Biz diplomasi halkıyız ama aynı zamanda savaş halkıyız” dedi. Bunun İran’ın çatışma istediği anlamına gelmediğini de ekledi.

İSRAİL’DEN ULUSLARARASI KAMUOYUNA UYARI

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da konuya ilişkin açıklamasında, İran yönetiminin bölgeyi istikrarsızlaştırdığını savundu. Saar, “Dünyanın en aşırılıkçı rejiminin nükleer silah elde etme çabası, bölge ve dünya barışı için açık bir tehdittir” dedi. İran’ın uzun menzilli füzelerinin yalnızca İsrail’i değil, Avrupa ülkelerini de tehdit ettiğini ileri sürdü.